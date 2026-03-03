"Masa pyłu znad Sahary zmierza nad zachodnią Europę" - ostrzega hiszpańska służba meteorologiczna AEMET. Po kilku spokojniejszych dniach w tej części Europy pogoda zdecydowanie się pogorszy.

Regina wymiesza deszcz z saharyjskim pyłem. Fatalna pogoda

Rozległy niż Regina dociera do południowej części półwyspu Iberyjskiego. W ciągu najbliższych kilku dni sprowadzi tam burze i ulewy, które najmocniej odczują mieszkańcy Kadyksu, a potem również Balearów. Lokalnie możliwe będą burze z gradem i porywistym wiatrem.

Zbiegło się to w czasie z obecnością w powietrzu dużej ilości pyłu znad Sahary. Jego koncentracja, w połączeniu z dużą wilgotnością sprawią, że spadną prawdziwe "błotne deszcze" - informują eksperci z AEMET.

Utrzymujące się w powietrzu drobiny piasku, w połączeniu z opadami deszczu mogą tworzyć zjawisko znane jako "krwawy deszcz". Jest to nic innego jak zabawiony na czerwono (lub pomarańczowo) opad występujący w okresie pylenia drobin nawiewanych z północy Afryki.

Największe ciężkie opady deszczu wymieszanego z pyłem saharyjskim możliwe będą w rejonie Kadyksu, Alborán, Bajo Ebro oraz we wschodniej Katalonii.

Miejscami opady będą intensywne i mogą powodować lokalne podtopienia na niżej położonych terenach.

Oprócz tego silny wiatr może łamać gałęzie i powalać drzewa. Możliwe będą lokalne uszkodzenia sieci energetycznej.

Pył znad Sahary poleci dalej. Nie tylko Hiszpania

Możliwe, że drobiny pyłu znad Sahary opadną nie tylko na Półwysep Iberyjski. Z symulacji wynika, że w kolejnych dniach jego obecność odnotuje się również w południowej, a potem również w centralnej i północnej Francji. Tam w drugiej połowie też może się wymieszać z deszczem.

Podobna sytuacja może mieć miejsce również w krajach Beneluksu oraz w zachodnich Niemczech, jednak tam pył powinien być już odpowiednio rozproszony i jego obecność nie powinna być już tak odczuwalna jak w zachodniej Europie.

