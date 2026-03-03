Regina pędzi do Europy. Niesie nie tylko wichury, ale też "błotny deszcz"

Jakub Wojciechowski

Najbliższe dni będą bardzo ciężkie dla Hiszpanów. Do Półwyspu Iberyjskiego zbliża się niebezpieczny niż Regina. Wraz z nim nadciągają niebezpieczne wichury i ulewy. Ponieważ jednocześnie niż będzie zasysać powietrze znad Sahary, w wielu miejscach z nieba spadnie nieprzyjemna, ciężka mieszanina.

Opady pyłu saharyjskiego w Granadzie w 2022 roku. Wkrótce może nastąpić podobne zdarzenie
Opad pyłu znad Sahaey w rejonie Granady w marcu 2022 roku. W najbliższych dniach południe Hiszpanii może wyglądać podobnieÁlex Cámara/NurPhoto/AEMET/Xmateriał zewnętrzny

"Masa pyłu znad Sahary zmierza nad zachodnią Europę" - ostrzega hiszpańska służba meteorologiczna AEMET. Po kilku spokojniejszych dniach w tej części Europy pogoda zdecydowanie się pogorszy.

Regina wymiesza deszcz z saharyjskim pyłem. Fatalna pogoda

Rozległy niż Regina dociera do południowej części półwyspu Iberyjskiego. W ciągu najbliższych kilku dni sprowadzi tam burze i ulewy, które najmocniej odczują mieszkańcy Kadyksu, a potem również Balearów. Lokalnie możliwe będą burze z gradem i porywistym wiatrem.

Zbiegło się to w czasie z obecnością w powietrzu dużej ilości pyłu znad Sahary. Jego koncentracja, w połączeniu z dużą wilgotnością sprawią, że spadną prawdziwe "błotne deszcze" - informują eksperci z AEMET.

Utrzymujące się w powietrzu drobiny piasku, w połączeniu z opadami deszczu mogą tworzyć zjawisko znane jako "krwawy deszcz". Jest to nic innego jak zabawiony na czerwono (lub pomarańczowo) opad występujący w okresie pylenia drobin nawiewanych z północy Afryki.

Największe ciężkie opady deszczu wymieszanego z pyłem saharyjskim możliwe będą w rejonie Kadyksu, Alborán, Bajo Ebro oraz we wschodniej Katalonii.

Miejscami opady będą intensywne i mogą powodować lokalne podtopienia na niżej położonych terenach.

Oprócz tego silny wiatr może łamać gałęzie i powalać drzewa. Możliwe będą lokalne uszkodzenia sieci energetycznej.

Gran Canaria, zdjęcie zrobione 22 lutego
    Pył znad Sahary poleci dalej. Nie tylko Hiszpania

    Możliwe, że drobiny pyłu znad Sahary opadną nie tylko na Półwysep Iberyjski. Z symulacji wynika, że w kolejnych dniach jego obecność odnotuje się również w południowej, a potem również w centralnej i północnej Francji. Tam w drugiej połowie też może się wymieszać z deszczem.

    Podobna sytuacja może mieć miejsce również w krajach Beneluksu oraz w zachodnich Niemczech, jednak tam pył powinien być już odpowiednio rozproszony i jego obecność nie powinna być już tak odczuwalna jak w zachodniej Europie.

    Ateny, stolica Grecji. We wtorek nad ten kraj dotarła masa pyłu znad Sahary. Stężenie pyłu było największe od 2018 roku
