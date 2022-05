Reforma policji w USA. Joe Biden podpisał rozporządzenie ws. użycia siły

Oprac.: Marek Sławiński Świat

- Jest to przykład tego, co możemy zrobić razem, aby uzdrowić duszę tego narodu, zająć się głębokim lękiem, traumą, wyczerpaniem, którego szczególnie czarni Amerykanie doświadczają od pokoleń - przekazał prezydent USA Joe Biden i poinformował, że w drugą rocznicę zabójstwa George'a Floyda podpisał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające pewne reformy w policji. Wcześniej utknęły one w Kongresie.

