"Ręce precz od Grenlandii". Tysiące protestujących na ulicach Kopenhagi

Maciej Olanicki

Tysiące protestujących wyszło na ulice Kopenhagi, by sprzeciwić się amerykańskim planom aneksji Grenlandii. Duńczycy maszerują, skandując hasła "ręce precz od Grenlandii" i "Grenlandia nie jest na sprzedaż". - Widać wiele haseł, które są agresywne w stosunku do amerykańskiego prezydenta - podał reporter Polsat News Tomasz Lejman.

Tłum ludzi zgromadzonych za metalowymi barierkami wzdłuż ulicy, wielu z nich trzyma flagi Danii oraz transparenty, część osób fotografuje wydarzenie, a w tle widoczne są kamienice i budynki w remoncie.
Tysiące osób zgromadziło się w Kopenahdze, by protetować przeciw amerykańskim planom aneksji GrenlandiiPolsat News

- Największa od wielu miesięcy demonstracja w Kopenhadze i to demonstracja, która jest murem za Grenlandią (...) To jest dzisiaj najważniejszy przekaz - nie dla sprzedaży Grenlandii, na to się tutaj nikt nie zgadza - przekazał z Kopenhagi Tomasz Lejman z Polsat News.

Demonstracja zainicjowana przez Uagut, stowarzyszenie żyjących w Danii Innuitów, wyruszyła spod kopenhaskiego ratusza i zatrzymała się pod amerykańską ambasadą. Tam Innuici wykonują tradycyjne pieśni i wystąpienia w językach rdzennych ludów Grenlandii.

"Celem jest wysłanie jasnego i jednolitego komunikatu o szacunku dla demokracji i podstawowych praw człowieka w Grenlandii" - napisano w oświadczeniu Uagut.

    Tysiące protestujących w Kopenhadze. "Ręce precz od Grenlandii"

    Władze nie podają liczebności tłumu, w ocenie Tomasza Lejmana przeciwko aneksji Grenlandii, ale też propozycji odkupienia wyspy przez USA, protestuje "co najmniej kilka tysięcy osób".

    - Wszyscy mówią jasno: nikt nie zgadza się na to, aby Grenlandia była przejęta i to w sposób siłowy przede wszystkim. Grenlandia chce być regionem autonomicznym, będą działania prowadzące do dalszej niepodległości, ale też wszyscy podkreślają przede wszystkim to, że Grenlandia jest w dalszym ciągu z państwem duńskim - przekazał dziennikarz Polsat News.

    - Widać wiele haseł, które są agresywne w stosunku do amerykańskiego prezydenta - zaznaczył reporter.

    Trump: nałożę cła na państwa, które nie zaakceptują aneksji

    W piątek prezydent Donald Trump oznajmił, że rozważa nałożenie ceł na wszystkie państwa, które nie zaakceptują przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

      - Mogę nałożyć cło na kraje, które nie zgodzą się na Grenlandię, ponieważ Grenlandia jest nam potrzebna dla bezpieczeństwa narodowego. Więc mogę to zrobić - powiedział prezydent USA.

      Na Grenlandię przybywają wojska kolejnych państw NATO, by wziąć udział w organizowanych przez Danię manewrach "Operation Arctic Endurance". Na miejscu oprócz wysuniętego dowództwa armii duńskiej są żołnierze z Francji, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finalndii i Holandii.

      W sobotę wysłanie dwóch żołnierzy zapowiedziała Słowenia. Premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyślę na Grenlandię swoich żołnierzy.

