W skrócie Tysiące osób protestuje w Kopenhadze przeciwko amerykańskim planom aneksji Grenlandii.

Demonstracja organizowana przez stowarzyszenie Innuitów rozpoczęła się pod ratuszem i zatrzymała pod ambasadą USA.

Prezydent Donald Trump zadeklarował możliwość nałożenia ceł na kraje nieakceptujące przejęcia Grenlandii, a na wyspę kierowane są wojska NATO na manewry.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Największa od wielu miesięcy demonstracja w Kopenhadze i to demonstracja, która jest murem za Grenlandią (...) To jest dzisiaj najważniejszy przekaz - nie dla sprzedaży Grenlandii, na to się tutaj nikt nie zgadza - przekazał z Kopenhagi Tomasz Lejman z Polsat News.

Demonstracja zainicjowana przez Uagut, stowarzyszenie żyjących w Danii Innuitów, wyruszyła spod kopenhaskiego ratusza i zatrzymała się pod amerykańską ambasadą. Tam Innuici wykonują tradycyjne pieśni i wystąpienia w językach rdzennych ludów Grenlandii.

"Celem jest wysłanie jasnego i jednolitego komunikatu o szacunku dla demokracji i podstawowych praw człowieka w Grenlandii" - napisano w oświadczeniu Uagut.

Tysiące protestujących w Kopenhadze. "Ręce precz od Grenlandii"

Władze nie podają liczebności tłumu, w ocenie Tomasza Lejmana przeciwko aneksji Grenlandii, ale też propozycji odkupienia wyspy przez USA, protestuje "co najmniej kilka tysięcy osób".

- Wszyscy mówią jasno: nikt nie zgadza się na to, aby Grenlandia była przejęta i to w sposób siłowy przede wszystkim. Grenlandia chce być regionem autonomicznym, będą działania prowadzące do dalszej niepodległości, ale też wszyscy podkreślają przede wszystkim to, że Grenlandia jest w dalszym ciągu z państwem duńskim - przekazał dziennikarz Polsat News.

- Widać wiele haseł, które są agresywne w stosunku do amerykańskiego prezydenta - zaznaczył reporter.

Trump: nałożę cła na państwa, które nie zaakceptują aneksji

W piątek prezydent Donald Trump oznajmił, że rozważa nałożenie ceł na wszystkie państwa, które nie zaakceptują przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

- Mogę nałożyć cło na kraje, które nie zgodzą się na Grenlandię, ponieważ Grenlandia jest nam potrzebna dla bezpieczeństwa narodowego. Więc mogę to zrobić - powiedział prezydent USA.

Na Grenlandię przybywają wojska kolejnych państw NATO, by wziąć udział w organizowanych przez Danię manewrach "Operation Arctic Endurance". Na miejscu oprócz wysuniętego dowództwa armii duńskiej są żołnierze z Francji, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finalndii i Holandii.

W sobotę wysłanie dwóch żołnierzy zapowiedziała Słowenia. Premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyślę na Grenlandię swoich żołnierzy.

"Bezczelnie łamie prawo". Jaki o decyzji marszałka Sejmu Polsat News Polsat News