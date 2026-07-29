W skrócie 59-letni turysta z Polski zmarł po utracie przytomności i doznaniu urazu głowy w rejonie Chaty pod Rysami na Słowacji.

Przeprowadzono akcję ratunkową z użyciem defibrylatora i śmigłowca ratunkowego, jednak nie udało się uratować życia mężczyzny.

W ostatnich dniach w rejonie Rysów doszło do dwóch zgonów turystów, a ratownicy i Tatrzański Park Narodowy apelują o ostrożność i odpowiednie przygotowanie do wypraw.

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Do tragedii doszło w środę wczesnym popołudniem w rejonie Chaty pod Rysami. Jak poinformowała słowacka Horska Zachranna Służba, 59-letni Polak najpierw uskarżał się na ból w klatce piersiowej, a chwilę później stracił przytomność. Upadając, doznał urazu głowy.

Dramatyczna akcja ratunkowa pod Rysami. Życia turysty nie udało się uratować

Świadkowie natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Wkrótce dołączył do nich pracownik schroniska, który przyniósł defibrylator AED.

Na miejsce wezwano także śmigłowiec ratunkowy z lekarzem i ratownikiem na pokładzie. Pomimo prowadzonej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Ciało 59-latka przetransportowano do Starego Smokowca, gdzie zostało przekazane policji oraz lekarzowi. Ratownicy złożyli rodzinie zmarłego wyrazy współczucia.

Kolejna tragedia w rejonie Rysów. Ratownicy apelują

To kolejny śmiertelny przypadek na szlakach prowadzących na Rysy. We wtorek po polskiej stronie zmarł zagraniczny turysta. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Mimo natychmiastowej resuscytacji prowadzonej przez świadków oraz zaawansowanych działań ratowników TOPR jego życia także nie udało się uratować. Towarzysząca mu podczas wędrówki osoba została ewakuowana śmigłowcem do Zakopanego.

Ratownicy przypominają, że szlaki prowadzące na Rysy należą do najbardziej wymagających w polskich Tatrach.

Po opadach deszczu skały stają się śliskie, a w wyższych partiach gór nawet pozornie dobre warunki mogą stanowić zagrożenie. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o odpowiednie przygotowanie do wypraw, dostosowanie trasy do swoich możliwości oraz sprawdzanie prognoz pogody przed wyjściem w góry.





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