W nocy z 9 na 10 września 2025 roku polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

Większość z nich okazała się być niegroźnymi "wabikami". Nie wyrządziły one więc większych szkód i opadły lotem szybowcowym na pola lub pomieszczenia gospodarcze. Natomiast kilka z tych najgroźniejszych celów zostało zestrzelonych przez samoloty NATO.

Jednak według nieoficjalnych informacji na dom jednorodzinny w Wyrykach w woj. lubelskim, miały spaść nie szczątki drona, a jedna z rakiet polskiego F-16.

Informacje te zostały potwierdzone przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tuż po interwencji dziennikarzy Interii.

Drony nad Polską. Niemieckie media komentują

"Po zdarzeniu z udziałem dronów Warszawa nie chce być już naiwna w sprawie polityki wobec Ukrainy. Pomoc - tak, ale odtąd pod jasnymi warunkami i z korzyścią dla niej samej" - napisał berliński dziennik "Berliner Zeitung"

Dodał on również, że Polska nie chce już prezentować się jako "naiwny wzorowy uczeń w licznych kwestiach, dotyczących Ukrainy - ani wobec Moskwy, ani wobec zachodnich sojuszników".

Jak przypomniała gazeta, premier Donald Tusk uznaje kluczową rolę Polski w procesie odbudowy Ukrainy. Mowa tu m.in. o inwestycjach.

Dotychczas zwracano uwagę na ogromne koszty Polski związane ze wsparciem wojskowym i humanitarnym, teraz Polska chce czerpać korzyści z projektów związanych z odbudową - wskazała "BZ".

Według dziennika nowa postawa Polski prowadzi do napięć z zachodnimi partnerami.

"Prezydent USA Donald Trump - o którym mówi się, że ma doskonałe stosunki z prawicowo-konserwatywnym prezydentem (Karolem) Nawrockim, ale chłodne relacje z liberalno-konserwatywnym Tuskiem - oświadczył niedawno, że nie będzie bronił wszystkich i poprze sankcje wobec Moskwy tylko pod ściśle określonymi warunkami" - podkreśliła gazeta.

"Warszawa nie chce już akceptować sytuacji, w której inni zbierają polityczne laury i (dostają) kontrakty gospodarcze, podczas gdy na Polsce spoczywa główny ciężar solidarności z Ukrainą" - dodała.

Rosyjskie drony nad Polską. Czy NATO powinno interweniować?

"Berliner Zeitung" określiła naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony jako "sygnał alarmowy dla wielu w Warszawie". Dziennik przypomniał, że polskie władze opowiadają się za lepszym przygotowaniem na podobne scenariusze w przyszłości.

Zdaniem berlińskiej gazety umożliwienie NATO przechwytywania rosyjskich dronów nad terytorium Ukrainy stworzyłoby wyraźny precedens.

"NATO po raz pierwszy interweniowałoby bezpośrednio w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, co dla Moskwy byłoby kolejnym krokiem w kierunku pełnej eskalacji konfliktu" - zauważyła "Berliner Zeitung".

