Rdzawe niebo nad Kanadą. Ponad 800 pożarów, ewakuują Indian

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Płonie ponad 800 punktów w całej Kanadzie. Najpoważniejsze skutki dotykają jednak Ontario, gdzie lokalne władze przygotowują się do masowej ewakuacji, w tym indiańskich plemion. Dym utworzył rdzawą kopułę nad znacznym obszarem kraju. Co więcej, przesuwa się w kierunku Stanów Zjednoczonych. Na północy USA wprowadzono alert smogowy.

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Płomienie obejmują świerkowy las na zboczu góry w Kolumbii Brytyjskiej, nad drzewami unosi się gęsty dym.
Kanada. Jeden z pożarów w prowincji Kolumbia BrytyjskaDyck Darryl/CP/ABACAEast News

W skrócie

  • Ponad 800 aktywnych pożarów odnotowano w Kanadzie, a największe problemy dotyczą prowincji Ontario, gdzie prowadzona jest masowa ewakuacja, w tym społeczności indiańskich.
  • W Ontario pracuje ponad 150 ekip strażackich, które walczą z 180 pożarami, a w ponad 70 miejscach sytuacja wymyka się spod kontroli.
  • Dym powoduje pogorszenie jakości powietrza także w północnych stanach USA, gdzie notuje się wartości uznawane za niebezpieczne oraz tworzy złudzenie optyczne w postaci rdzawej mgły nad miastami.
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Służby przygotowują miejscową ludność, w tym społeczność indiańską, do ewakuacji z powodu rozprzestrzeniających się pożarów. Minister ds. reagowania kryzysowego prowincji Jill Dunlop oświadczył, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna.

Ewakuacja będzie prowadzona drogą lodową i z powietrza, ponieważ do niektórych obszarów nie można dotrzeć samochodem. Ontario chce, by rząd zagwarantował, że w razie potrzeby wyśle samoloty maksymalnie w ciągu 24 godzin.

Ontario trawione przez pożary. Zaalarmowano rząd Kanady

Obecnie w Ontario akcję gaśniczą wspierają cztery śmigłowce sił federalnych. Premier Kanady Mark Carney podczas konferencji prasowej w Londynie w czwartek dziękował strażakom za poświęcenie na rzecz przeciwdziałania kryzysowi.

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Z kolei włodarz Ontario Doug Ford poinformował, że w terenie działa ponad 150 ekip strażackich, walczących ze 180 pożarami. Urzędnicy z resortu ds. ochrony lasów sprecyzowali, że w ponad 70 miejscach służby nie są w stanie opanować ognia.

Według szwajcarskiej firmy IQAir, monitorującej zmiany jakości powietrza, indeks zanieczyszczenia powietrza w Toronto wynosił w czwartek przed południem 271. To znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim dniem, kiedy urządzenia pomiarowe wskazały wartość 182.

Pożary w Kanadzie. Zlokalizowano ponad 800 miejsc

Problemy są ogólnokrajowe. Obecnie w Kanadzie aktywnych jest 858 pożarów, w tym 30, które wybuchły w czwartek - podało BBC, powołując się na dane Kanadyjskiego Systemu Informacji o Pożarach Dzikich Terenów.

Chmura dymu przesuwa się w kierunku Stanów Zjednoczonych. Amerykański Air Quality Index wskazuje, że na obszarach północnych stanów Michigan i Minnesoty jakość powietrza uznawana jest za "niebezpieczną". Podobne wartość notuje Nowy Jork.

Według BBC na północy USA pojawiło się coś w rodzaju rdzawej mgły. To złudzenie optyczne powstałe przez nietypowe rozproszenie światła słonecznego z powodu unoszącego się dymu.

Sylwetki kilku osób siedzących na ławce nad wodą, w tle panorama miasta z charakterystycznymi wieżowcami, stadionem o białym dachu i wysoką wieżą telewizyjną, całe otoczenie spowite pomarańczowym, zamglonym światłem.
Toronto, Ontario. Panorama miasta w czasie zanieczyszczenia powietrza po pożarachCOLE BURSTONAFP

Cykliczna katastrofa ekologiczna w Kanadzie

Chociaż skala obecnych pożarów jest ogromna, nie jest bezprecedensowa. W czerwcu 2025 roku z powodu wielkich kanadyjskich pożarów dym dotarł do Europy, w tym do Grecji i Francji. Wcześniej Kanada wprowadziła stan wyjątkowy.

Natomiast w 2024 roku o zagrożeniu spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza na skutek pożarów w Kanadzie informował polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Sezon pożarów w pełni nie tylko w Europie. Kanada również zmaga się z pożarami, a systemy satelitów meteorologicznych rejestrują transport daleki pyłów i zwiększone stężenie tlenku węgla również w atlantyckim i europejskim obszarze osłony, w tym w kolumnie atmosfery nad terytorium Polski" - podawano w komunikacie.

Źródła: CBC, BBC, CBS News

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