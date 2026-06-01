Razem z Putinem ma być sądzona w Hadze. Lwowa-Biełowa pozostaje na urzędzie

W skrócie Maria Lwowa-Biełowa nadal będzie pełnić funkcję rosyjskiego pełnomocnika ds. praw dziecka, po przedłużeniu jej kadencji przez Władimira Putina.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Lwowej-Biełowej, która jest oskarżona o przestępstwa przeciwko Ukraińcom od 2022 roku.

Według oficjalnych danych rządu w Kijowie uprowadzono 19,5 tys. ukraińskich dzieci, a nieoficjalne szacunki mówią o 35 tysiącach uprowadzonych.

W Dniu Dziecka Władimir Putin wręczył rosyjskie ordery "Matka Bohaterka” i "Rodzicielska Chwała” rodzicom z wielodzietnych rodzin w obecności Marii Lwowej-Biełowej.

Władimir Putin przedłużył o pięć lat kadencję Marii Lwowej-Biełowej na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Rosji ds. Praw Dziecka. To odpowiednik polskiego Rzecznika Praw Dziecka.

42-latka jest, podobnie jak Putin, ścigana przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Zarzuty dotyczą przestępstw popełnionych przeciwko Ukraińcom po pełnoskalowej agresji na ten kraj w lutym 2022 roku.

Rosja. Maria Lwowa-Biełowa z przedłużoną kadencją

Lwowa-Biełowa miała współorganizować i nadzorować proceder porywania ukraińskich dzieci na okupowanych przez Rosję terytoriach.

Oficjalne dane rządu w Kijowie wskazują, że uprowadzonych zostało 19,5 tys. nieletnich. Nieoficjalne szacunki mówią o liczbie nawet 35 tys. dzieci.

Trybunał w Hadze w marcu 2023 roku wydał nakaz aresztowania Marii Lwowej-Biełowej. 42-latka została również objęta sankcjami przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone czy Japonię.

Dzień Dziecka w Rosji. Władimir Putin wręczył odznaczenia

W poniedziałek z okazji Dnia Dziecka Władimir Putin wręczył ordery "Matka Bohaterka" i "Rodzicielska Chwała" rodzicom z dziewięciu rodzin wielodzietnych - poinformował Kreml.

Tytuł "Matka Bohaterka" przyznawany jest kobietom, które urodziły i wychowały 10 lub więcej dzieci. Wyróżnienie ustanowiono w 2022 roku. Drugie z odznaczeń otrzymują rodzice adopcyjni, którzy wychowują lub wychowali siedmioro lub więcej nieletnich.

W uroczystości wzięła udział Maria Lwowa-Biełowa oraz wicepremier Tatiana Golikowa.

Źródło: Nexta





