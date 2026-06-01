Razem z Putinem ma być sądzona w Hadze. Lwowa-Biełowa pozostaje na urzędzie
Maria Lwowa-Biełowa będzie nadal pełnić funkcję rosyjskiego pełnomocnika odpowiedzialnego za prawa dziecka. Władimir Putin przedłużył jej kadencję - poinformował portal Nexta. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze przed trzema laty wydał nakaz aresztowania 42-latki.
Władimir Putin przedłużył o pięć lat kadencję Marii Lwowej-Biełowej na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Rosji ds. Praw Dziecka. To odpowiednik polskiego Rzecznika Praw Dziecka.
42-latka jest, podobnie jak Putin, ścigana przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Zarzuty dotyczą przestępstw popełnionych przeciwko Ukraińcom po pełnoskalowej agresji na ten kraj w lutym 2022 roku.
Rosja. Maria Lwowa-Biełowa z przedłużoną kadencją
Lwowa-Biełowa miała współorganizować i nadzorować proceder porywania ukraińskich dzieci na okupowanych przez Rosję terytoriach.
Oficjalne dane rządu w Kijowie wskazują, że uprowadzonych zostało 19,5 tys. nieletnich. Nieoficjalne szacunki mówią o liczbie nawet 35 tys. dzieci.
Trybunał w Hadze w marcu 2023 roku wydał nakaz aresztowania Marii Lwowej-Biełowej. 42-latka została również objęta sankcjami przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone czy Japonię.
Dzień Dziecka w Rosji. Władimir Putin wręczył odznaczenia
W poniedziałek z okazji Dnia Dziecka Władimir Putin wręczył ordery "Matka Bohaterka" i "Rodzicielska Chwała" rodzicom z dziewięciu rodzin wielodzietnych - poinformował Kreml.
Tytuł "Matka Bohaterka" przyznawany jest kobietom, które urodziły i wychowały 10 lub więcej dzieci. Wyróżnienie ustanowiono w 2022 roku. Drugie z odznaczeń otrzymują rodzice adopcyjni, którzy wychowują lub wychowali siedmioro lub więcej nieletnich.
W uroczystości wzięła udział Maria Lwowa-Biełowa oraz wicepremier Tatiana Golikowa.
Źródło: Nexta