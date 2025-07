"Tajlandzkie pozycje wojskowe w Phu Makua w prowincji Sisaket zostały zaatakowane przez siły kambodżańskie przy użyciu broni ręcznej i granatów " - przekazał resort dyplomacji w Bangkoku w oświadczeniu. MSZ "stanowczo wzywa Kambodżę do natychmiastowego zaprzestania wszelkich naruszeń i powrotu do pełnego przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni".

"Bezwarunkowe i natychmiastowe" zawieszenie broni, wynegocjowane przy mediacji Malezji oraz przy wsparciu USA i Chin, weszło w życie w nocy z poniedziałku na wtorek. Mimo to, już we wtorek tajlandzka armia po raz pierwszy oskarżała stronę kambodżańską o kilkukrotne naruszenie rozejmu, co Phnom Penh stanowczo zdementował.