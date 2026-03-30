Raport praworządności. Polska na liście "stagnacji", autorzy wyjaśniają

Patryk Idziak

Rządy pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej "konsekwentnie i celowo" podważają praworządność - ostrzega organizacja Liberties. Analitycy wskazują Bułgarię, Chorwację, Węgry, Słowację i Włochy. Raport odnosi się także do Polski, jako przykładu pokazującego, jak "trudne i kruche może być przywrócenie naruszonej niezależności instytucjonalnej".

Europejscy politycy na tle nocnej mapy Europy z czerwonymi pinezkami, ilustracja raportu Liberties 2026.
Rządy krajów Europy przeanalizowane. Raport Liberties 2026

W skrócie

  • Organizacja Liberties uznała rządy Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Włoch i Słowacji za osłabiające praworządność.
  • W raporcie wskazano Polskę, jako kraj stagnacji w zakresie praworządności, z głównym problemem niezależności sądownictwa.
  • Za kraj "ciężko pracujący" nad zapewnieniem praworządności uznano wyłącznie Łotwę.
Raport Liberties Rules of Law 2026 - stworzony przez Civil Liberties Union for Europe - został oparty na danych 40 organizacji pozarządowych w 22 krajach. Autorzy określili rządy Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Włoch oraz Słowacji mianem "demontażystów", którzy osłabiają praworządność.

Ponadto, zdaniem Liberties kolejnych sześć państw europejskich zmierza w kierunku osłabienia wolności i praw obywatelskim, mimo że część posiada historycznie silną demokrację.

Liberties 2026. Praworządność w krajach UE

Jak wskazuje raport, na Słowacji praworządność pogorszyła się we wszystkich obszarach: sprawiedliwości, antykorupcji, wolności mediów oraz mechanizmach kontroli i równowagi obywateli. Podobnie sytuacja ma wyglądać Bułgarii.

Węgry, gdzie od 16 lat rządzi Viktor Orban, "pozostają w osobnej kategorii, kontynuując coraz bardziej regresywne prawo i politykę bez oznak zmian".

Zobacz również:

Kaczyński twierdzi, że wygrana Orbana będzie miała duże znaczenie dla Europy
Świat

Kaczyński kibicuje Orbanowi. Na łamach węgierskich mediów krytykował Tuska

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Natomiast wśród sześciu krajów, które otrzymały miano "zsuwających się" w kierunku niepraworządności, są: Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Malta i Szwecja.

"To szczególnie godne uwagi ze względu ich historycznie silną reputację demokratyczną, co potwierdza, że erozja praworządności nie ogranicza się do niewielkiej liczby wyjątkowych przypadków".

Polska w "stagnacji" prawa. Autorzy raportu piszą o kompromitacji

Organizacja Liberties wyznacza również trzecią grupę państw - tzw. stagnatorów - które nie wdrażają indywidualnych zaleceń unijnych, ale ich sytuacja ani się nie pogarsza, ani nie poprawia.

"Stagnatorami" są Czechy, Estonia, Grecja, Irlandia, Litwa, Holandia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania i Polska - podano w raporcie.

"W Polsce rząd (Donalda Tuska, raport analizuje 2025 rok - red.) próbował przywrócić kluczowe elementy praworządności, jednak ograniczone dotychczas postępy pokazują, jak trudne i kruche może być przywracanie naruszonej niezależności instytucji" - opisują autorzy.

Zobacz również:

Sondaż zaufania do polityków. Nawrocki, Sikorski i Tusk na podium
Polska

Nowy sondaż zaufania do polityków. Lider z kilkupunktową przewagą

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Jako główny problem Polski raport wskazuje nierozwiązane zagrożenie dla niezależności sądownictwa. "Reformy, dotyczące doboru składów sądowych i przydzielania spraw w Polsce, wprowadziły nowe obawy" - podkreślono. Jak dodano, choć usprawnienia w zakresie udzielania pomocy prawnej są pozytywne, jest to ograniczony postęp.

Ostatnią grupą wymienioną w raporcie praworządności są kraje "ciężko pracujące" nad zapewnieniem praworządności. Za taki analitycy organizacji uznali wyłącznieŁotwę.

Źródła: Liberties Rules of Law Report 2026, "The Guardian"

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki na konferencji CPAC w Teksasie
Świat

Nawrocki w USA uderza w rosyjski reżim. Padły jednoznaczne słowa

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski
Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim w USA: Ja bym powiedział, żeby nie jechaćPolsat News

Najnowsze