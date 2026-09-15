W skrócie Raport inspektora generalnego Pentagonu informuje o niedoborach amunicji USA wynikających z wojny z Iranem, co różni się od wcześniejszych zapewnień Donalda Trumpa o "praktycznie nieograniczonych" zapasach.

Według raportu operacja Epic Fury pochłonęła 33,4 mld dolarów, z czego 22,3 mld przeznaczono na zużytą amunicję, a dokument wskazuje na znaczące zużycie i straty sprzętu wojskowego.

Niedobory amunicji mogą wpłynąć na sojuszników USA, takich jak Ukraina i Tajwan, którzy są zależni od amerykańskich dostaw broni.

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Inspektor generalny Departamentu Obrony przedstawił Kongresowi pierwszy obowiązkowy raport dotyczący kosztów prowadzonej przeciwko Iranowi operacji Epic Fury.

Jak wynika z dokumentu, między 28 lutego a 30 czerwca działania wojenne kosztowały Stany Zjednoczone około 33,4 mld dolarów. Z tej kwoty aż 22,3 mld dolarów przeznaczono na zużytą amunicję.

"Wykorzystanie amunicji w ramach OEF doprowadziło do niedoborów w strategicznych zapasach i ujawniło wąskie gardła w bazie przemysłowej odpowiedzialnej za ich uzupełnianie" - napisano w raporcie.

Operation Epic Fury to amerykańska nazwa wspólnej z Izraelem kampanii przeciwko Iranowi. Według Dowództwa Centralnego USA jej celem jest "zniszczenie zdolności Iranu do projekcji siły militarnej".

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Pentagon zapewnia, że próbuje teraz przyspieszyć procesy zakupowe i skrócić czas produkcji uzbrojenia. Wojsko ma również zwiększać zapasy kluczowych surowców, komponentów i wybranych rodzajów amunicji.

Autorzy raportu zastrzegają jednak, że rozbudowa mocy produkcyjnych wymaga "znacznego czasu".

Wnioski dokumentu kontrastują z wypowiedziami Donalda Trumpa. Prezydent USA wielokrotnie bagatelizował obawy dotyczące wyczerpywania się amerykańskich magazynów podczas trwającej od pół roku wojny na Bliskim Wschodzie.

Niedawno przekonywał, że Stany Zjednoczone mają "praktycznie nieograniczoną" ilość amunicji. W poniedziałek napisał natomiast na platformie Truth Social, że USA produkują "więcej doskonałej i elitarnej broni niż kiedykolwiek wcześniej w naszej historii".

Wcześniej CNN informował, że braki pocisków kierowanych dalekiego zasięgu i rakiet przechwytujących wykorzystywanych przez obronę przeciwlotniczą miały już wpływać na strategię Waszyngtonu wobec Iranu.

Według stacji amerykańskie wojsko miało zużyć niemal 80 proc. posiadanych pocisków przechwytujących systemu THAAD.

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Informacje o niedoborach mogą mieć znaczenie także dla sojuszników Stanów Zjednoczonych uzależnionych od amerykańskich dostaw broni.

Ukraina pilnie potrzebuje kolejnych pocisków przechwytujących do systemów Patriot, wykorzystywanych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Z kolei Tajwan w dużej mierze opiera swoje zdolności odstraszania Chin na dostawach uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych.

Skala zużycia amerykańskiego arsenału była szczególnie duża na początku wojny. CENTCOM przekazał, że w ciągu pierwszych 24 godzin konfliktu Stany Zjednoczone zaatakowały ponad tysiąc celów. W kolejnych miesiącach Waszyngton nie powtórzył już operacji na podobną skalę.

Raport ujawnia również straty poniesione przez amerykańskie siły zbrojne. W trakcie walk zniszczone zostały cztery myśliwce F-15, uszkodzony został jeden F-35 oraz siedem samolotów-cystern KC-135. USA straciły także nawet 30 dronów MQ-9 Reaper.

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Dokument potwierdza ponadto, że Iran atakował za pomocą dronów i rakiet balistycznych główny hub logistyczny amerykańskiej marynarki wojennej w regionie, znajdujący się w Bahrajnie.

Setki budynków i innych obiektów w bazach USA w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Omanie i Jordanii zostały podczas konfliktu uszkodzone lub zniszczone.

Kosztów ich ewentualnej odbudowy nie uwzględniono w obecnych wyliczeniach. Jak wskazano, nie wiadomo jeszcze, które obiekty zostaną odbudowane i kto pokryje związane z tym wydatki.

Do 30 czerwca w działaniach bojowych Operation Epic Fury zginęło siedmiu amerykańskich żołnierzy, a kolejnych siedmiu poniosło śmierć w zdarzeniach niezwiązanych bezpośrednio z walkami. 417 wojskowych zostało rannych.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Zachodnie państwa od lat oskarżają Teheran o dążenie do pozyskania broni jądrowej. Iran konsekwentnie temu zaprzecza.



