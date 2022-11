Aby ocenić jakość życia osób starszych i ich wkład w gospodarkę kraju, obliczany jest Indeks Aktywnego Starzenia się (IAI). Za jego pomocą oceniana jest sytuacja społeczno-ekonomiczna emerytów w 29 krajach, z których większość należy do Unii Europejskiej - przekazało Radio Wolna Europa.

Pod koniec 2018 roku Rosja wyprzedzała, według wskaźnika, tylko Grecję, a nie podano jeszcze danych zbiorczych za 2019 rok. Przy obliczaniu danych brane są pod uwagę: zatrudnienie, udział w życiu społecznym, dostęp do leków oraz środowisko sprzyjające aktywnemu starzeniu się.

Niska średnia długość życia i dostępność leków w Rosji

Eksperci HSE zwrócili uwagę na stosunkowo wysoki poziom wykształcenia osób starszych w Rosji, który plasuje się w pierwszej piątce wśród 29 krajów. Co więcej, w ciągu 10 lat wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób starszych (z 27 do 29 proc.). Jednak, jak zauważają autorzy badania, trend ten wiąże się przede wszystkim z reformą emerytalną z 2018 r., kiedy kraj podniósł wiek emerytalny. Również wskaźnik poczucia bezpieczeństwa społecznego wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat.

Jednocześnie średnia długość życia (zwłaszcza mężczyzn) i dostępność leków są w Rosji nadal niskie. Ostatni wskaźnik od dziesięciu lat spadł o 2,5 punktów procentowych i wyniósł 58 proc. w 2019 roku.

Zdaniem ekspertów dane z lat 2020-2022 prawdopodobnie pokażą spadek zatrudnienia i oczekiwanej długości życia osób starszych, a także poziomu dochodów i zdolności do samodzielnego życia. Powodem ma być pandemia. Przed nią w 2019 roku średnia długość życia w Rosji szacowana była na 73 lata. Do końca 2021 roku spadła do 70 lat.

"Kryzys wywołany sankcjami gospodarczymi w 2022 roku z pewnością wpłynie na realne dochody ludności, w tym starszego pokolenia. Odejście zagranicznych firm z rosyjskiego rynku oznacza wzrost bezrobocia, w tym również wśród osób starszych" - oceniają eksperci HSE.

Rosja wprowadza własny system przeliczania wskaźnika

Radio Wolna Europa przypomina, że rosyjski rząd nie poparł projektu ustawy o przeliczeniu i waloryzacji emerytur dla pracujących emerytów i rencistów. Rząd twierdzi, że indeksacja będzie wymagała dodatkowych nakładów budżetowych. Według danych na styczeń 2022 roku w Rosji pracuje ponad 8,5 mln emerytów, z czego 7,3 mln jest odbiorcami emerytury.

W 2019 roku Rosstat, odpowiadający w Rosji za prowadzenie statystyk, zatwierdził własną metodę obliczania wskaźnika aktywnego starzenia się w Rosji, opartą wyłącznie na przykładowych obserwacjach. Radio Wolna Europa uważa, że biorąc pod uwagę różnice w metodologii, porównanie dynamiki zmiany indeksu stanie się niemożliwe.

Planuje się, że dane indeksu "krajowego" będą wykorzystywane do monitorowania wyników nakreślonych w projekcie Koncepcji aktywnego starzenia się osób starszych w Federacji Rosyjskiej do 2034 roku. W 2022 r. "oficjalny" wskaźnik nie został jeszcze obliczony.