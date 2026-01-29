Nie od dziś wiadomo, że polityka to jedna z najbardziej dochodowych ścieżek kariery. Dobrze wiedzą o tym najbardziej wpływowi światowi przywódcy, którzy często zawdzięczają swoje gigantyczne majątki wpływom w licznych spółkach, koncernach i kontaktom międzynarodowym.

Jak dowiedział się portal Yahoo Finance, najlepiej zarabiający politycy mają na koncie nawet setki miliardów dolarów. Serwis właśnie opublikował listę 10 przywódców politycznych, którzy mogą pochwalić się pokaźnymi majątkami.

Najbogatsi politycy świata. Putin i Łukaszenka na szczycie

Ranking najlepiej zarabiających światowych liderów otwiera wieloletni przywódca Rosji Władimir Putin. Zdaniem ekspertów, polityk dorobił się gigantycznych pieniędzy głownie dzięki swoim udziałom w rosyjskich firmach energetycznych i surowcowych. Choć informacje o zarobkach rosyjskich polityków są skrzętnie ukrywane przez Kreml, analitycy sugerują, że przywódca Federacji Rosyjskiej dysponuje nawet 200 miliardami dolarów.

Drugim politykiem na liście jest lider białoruskiego reżimu Alaksandr Łukaszenka. W jego przypadku konkretna skala majątku również pozostaje dla opinii publicznej tajemnicą. Szacuje się jednak, że od 1994 roku, gdy po raz pierwszy objął władzę na Białorusi, Łukaszenka dorobił się wielu luksusowych nieruchomości za granicą, ma również udziału w licznych firmach przemysłowych. Jego zarobki wynoszą około 9 miliardów dolarów

Donald Trump trzecim najbogatszym przywódcą na świecie

Podium najbogatszych polityków na świecie zamyka prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jeszcze zanim rozpoczęła się jego polityczna kariera, Trump przez wiele lat był filantropem, biznesmenem i właścicielem najbogatszych przedsiębiorstw w USA. Według najnowszego rankingu Forbesa, jego majątek szacowany jest na 7,2 miliarda dolarów. Z taką kwotą wylądował również w zestawieniu Yahoo Finance.

Poniżej prezentujemy pełną listę najbogatszych polityków świata:

1. Władimir Putin (prezydent Rosji) - 200 miliardów dolarów

2. Alaksandr Łukaszenka (przywódca Białorusi) - 9 miliardów dolarów

3. Donald Trump (prezydent USA) - 7,2 miliarda dolarów

4. Kim Dzong Un (przywódca Korei Północnej) - 5 miliardów

5. Xi Jinping (przywódca ChRL) - 1,5 miliarda

6. Teodoro Obiang Nguema (przywódca Gwinei Równikowej) - 600 milionów dolarów

7. Paul Kagame (prezydent Rwandy) - 500 milionów dolarów

8. Recep Tayyip Erdoğan (prezydent Turcji) - 500 milionów dolarów

9. Ilham Aliyev (prezydent Azerbejdżanu) - 500 milionów dolarów

10. Cyril Ramaphosa (prezydent RPA) - 450 milionów dolarów

