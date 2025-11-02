Rajskie wyspy wprowadziły "pokoleniowy zakaz". Pierwszy taki przypadek na świecie

Malediwy stały się jedynym na świecie krajem, w którym obowiązuje tzw. pokoleniowy zakaz palenia, kupowania i używania tytoniu przez osoby urodzone po 1 stycznia 2007 roku - poinformowała agencja AFP. Ministerstwo zdrowia oświadczyło, że nowe prawo "będzie chronić zdrowie publiczne i promować pokolenie wolne od tytoniu".

Malediwy to jedyny kraj na świecie, w którym obowiązuje pokoleniowy zakaz palenia
Malediwy to jedyny kraj na świecie, w którym obowiązuje pokoleniowy zakaz paleniayellowj123RF/PICSEL

Zakaz dotyczy wszystkich rodzajów tytoniu, a sprzedawcy są zobowiązani do weryfikacji wieku kupującego przed sprzedażą.

Zakazane będzie również, bez względu na wiek, używanie papierosów elektronicznych.

Pokoleniowy zakaz palenia obejmuje zarówno obywateli, jak i turystów odwiedzających kraj położony na blisko 1,2 tys. wyspach.

    Malediwy. Pokoleniowy zakaz palenia

    Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie niepełnoletniej wiąże się z karą 50 tys. rupii (ok. 3,2 tys. dolarów), a korzystanie z e-papierosów lub waporyzatorów podlega karze grzywny w wysokości 5 tys. rupii (ok. 320 dolarów).

    Podobny zakaz wprowadziła Nowa Zelandia, jednak został on uchylony niecały rok po wejściu w życie w listopadzie 2023 r. na mocy decyzji nowego, konserwatywnego rządu. Swoją decyzję argumentował on obawami przed rozwojem czarnego rynku.

