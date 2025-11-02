Zakaz dotyczy wszystkich rodzajów tytoniu, a sprzedawcy są zobowiązani do weryfikacji wieku kupującego przed sprzedażą.

Zakazane będzie również, bez względu na wiek, używanie papierosów elektronicznych.

Pokoleniowy zakaz palenia obejmuje zarówno obywateli, jak i turystów odwiedzających kraj położony na blisko 1,2 tys. wyspach.

Malediwy. Pokoleniowy zakaz palenia

Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie niepełnoletniej wiąże się z karą 50 tys. rupii (ok. 3,2 tys. dolarów), a korzystanie z e-papierosów lub waporyzatorów podlega karze grzywny w wysokości 5 tys. rupii (ok. 320 dolarów).

Podobny zakaz wprowadziła Nowa Zelandia, jednak został on uchylony niecały rok po wejściu w życie w listopadzie 2023 r. na mocy decyzji nowego, konserwatywnego rządu. Swoją decyzję argumentował on obawami przed rozwojem czarnego rynku.

"Czy już nie ustawić się w kolejce?". Komorowski, Miller i Bielecki wspominają zmarłych polityków Polsat News Polsat News