- Prosimy niemiecki rząd o przygotowanie pakietu, który przekona naszą opinię publiczną i pokaże im: Aha, Niemcy są gotowi zająć się tą sprawą - przekazał Radosław Sikorski, odnosząc się do kwestii reparacji od Niemiec. W wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Der Spiegel" minister spraw zagranicznych odniósł się też, do relacji polsko-niemieckich. Jak wskazał, widzi po stronie niemieckiej "dużą gotowość do współpracy".