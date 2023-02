- Rok temu, w tym miejscu, my, rzekomi podżegacze, mówiliśmy: Władimir Putin najedzie Ukrainę, a rzekomi realiści mówili, że blefuje. Nie traktujcie nas protekcjonalnie. Posłuchajcie nas teraz, jeśli nie słuchaliście nas wcześniej - nawoływał Sikorski.

Jego wypowiedź nastąpiła po tym, gdy były prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves zapytał, czy Unia Europejska na poważnie rozważa dołączenie do niej Ukrainy, kraju, który ma doświadczenia z imperialistyczną polityką Rosji, biorąc pod uwagę jak różnie postrzegana była Moskwa na wschodzie i zachodzie kontynentu.

Reklama

Radosław Sikorski podkreślił również, że gdy Polska, czy kraje bałtyckie ostrzegały przed rosyjską agresją, były nazywane przez Zachód "podżegaczami, wszczynającymi fałszywy alarm".

Ukraina w UE. Josep Borrel: Tak, ale...

Uczestniczący w rozmowie przewodniczący unijnej dyplomacji Josep Borrell odpowiedział, że Ukraina stanie się członkiem UE, a związane z tym procedury będą prowadzone tak szybkie, jak to możliwe, ale muszą zostać spełnione pewne warunki, podobnie jak w przypadku innych krajów kandydujących.

Sikorski brał udział w panelu dyskusyjnym wraz z Borrellem, premier Estonii Kają Kallas oraz premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Podziękował także byłemu prezydentowi Estonii za jego słowa, nazywając jego wypowiedź w Monachium "wspaniałą chwilą".

Radosław Sikorski: Ukraina będzie w UE dużą siłą

Europoseł PO zauważył, że wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej obniży średnią zamożność w krajach UE i zakwestionuje równowagę sił w Unii, a "nie każdemu będzie się to podobać".

Zwrócił uwagę na to, że w przypadku dołączenia Ukrainy niektóre kraje UE szybciej będą musiały stać się płatnikami netto, np. Polska. W dodatku Ukraina będzie stanowić dużą siłę w UE z około 60 europosłami w Parlamencie Europejskim.

W opinii Sikorskiego, możliwy jest powrót do dawnych, prostszych zasad procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej w przypadku Ukrainy i tym samym przyspieszenie jej wstąpienia do tej organizacji. - Wymaga to jedynie chęci - podsumował europoseł.