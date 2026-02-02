Radosław Sikorski apeluje do sojusznika. Mówi o konfrontacji z Rosją

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podczas wizyty w Norwegii zapewnił, że Polska chce pogłębiać strategiczną współpracę z państwami Europy Północnej. Wicepremier wskazał na Bałtyk, mówiąc, że obecnie to "morze frontowe" i jeden z kluczowych obszarów "konfrontacji z Rosją". W związku z tym do sojusznika wystosował ważny apel.

Mężczyzna w garniturze wygłaszający przemówienie za mównicą z napisem 'Universitetet i Oslo', w tle marmurowa ściana i niebieskie oświetlenie.
Wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław SikorskiAgata Woźniak-KwaśniewskaPAP

- Przyjeżdżam tu z prostym przesłaniem: Polska również patrzy na północ Europy i chce z nią współpracować - oznajmił szef polskiej dyplomacji, rozpoczynając swoje wystąpienie na Oslo Security Conference.

Panel "Norwegia i Polska - bliscy sojusznicy w Europie Północnej" zdominowany został przez temat zagrożenia ze strony Rosji i konieczności przeciwstawienia się agresywnej polityce Kremla.

"Zachęcam Norwegię". Apel Sikorskiego ws. rosyjskiej floty cieni

Wspólnie ze swoim norweskim odpowiednikiem, Espenem Barthem Eide, Sikorski podkreślił konieczność szerokiej współpracy regionalnej w Europie Północnej. W zgodnej opinii ministrów Skandynawia, ze względu na położenie geograficzne, ma do odegrania szczególną rolę w kontekście zagrożeń ze strony Rosji.

    W ocenie Sikorskiego Morze Bałtyckie stało się jednym z kluczowych obszarów konfrontacji z Rosją, dlatego powinno być traktowane jako "morze frontowe". Minister wskazał na rosnące znaczenie współpracy państw regionu w zakresie bezpieczeństwa morskiego, a także wymiany informacji i ochrony szlaków komunikacyjnych.

    - Zachęcam Norwegię do odegrania większej roli w powstrzymywaniu tzw. floty cieni. To nie są żadne cienie - to flota wraków, które stanowią realne zagrożenie dla Bałtyku - podkreślił Sikorski.

    Jak skutecznie odstraszać Rosję? Sikorski przedstawił pomysły

    Zdaniem szefa polskiego MSZ skuteczne odstraszanie Rosji wymaga dalszego osłabiania jej zaplecza finansowego. W opinii Sikorskiego kluczowe znaczenie ma ograniczanie możliwości eksportowych rosyjskiego sektora energetycznego oraz przepływu środków do branż zaawansowanych technologicznie.

      Sikorski podkreślił również konieczność zwiększenia zaangażowania państw europejskich w obronność w celu utrzymania stabilności NATO.

      - Europa musi szybciej domykać luki w zdolnościach wojskowych, zachowując przy tym jedność transatlantycką - podkreślił Sikorski.

      W trakcie wizyty w Oslo minister spraw zagranicznych spotkał się także z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere. Przeprowadził również rozmowy w norweskim ministerstwie obrony.

