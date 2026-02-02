W skrócie Radosław Sikorski podczas wizyty w Norwegii mówił o pogłębianiu strategicznej współpracy z krajami Europy Północnej.

Szef polskiego MSZ zwrócił uwagę na znaczenie wspólnego bezpieczeństwa na Bałtyku, ochronę infrastruktury krytycznej oraz wzmocnienie europejskich zdolności obronnych.

Minister zachęcił Norwegię do większego zaangażowania w powstrzymywanie rosyjskiej floty cieni oraz wskazał na potrzebę ograniczenia rosyjskich możliwości eksportowych.

- Przyjeżdżam tu z prostym przesłaniem: Polska również patrzy na północ Europy i chce z nią współpracować - oznajmił szef polskiej dyplomacji, rozpoczynając swoje wystąpienie na Oslo Security Conference.

Panel "Norwegia i Polska - bliscy sojusznicy w Europie Północnej" zdominowany został przez temat zagrożenia ze strony Rosji i konieczności przeciwstawienia się agresywnej polityce Kremla.

"Zachęcam Norwegię". Apel Sikorskiego ws. rosyjskiej floty cieni

Wspólnie ze swoim norweskim odpowiednikiem, Espenem Barthem Eide, Sikorski podkreślił konieczność szerokiej współpracy regionalnej w Europie Północnej. W zgodnej opinii ministrów Skandynawia, ze względu na położenie geograficzne, ma do odegrania szczególną rolę w kontekście zagrożeń ze strony Rosji.

W ocenie Sikorskiego Morze Bałtyckie stało się jednym z kluczowych obszarów konfrontacji z Rosją, dlatego powinno być traktowane jako "morze frontowe". Minister wskazał na rosnące znaczenie współpracy państw regionu w zakresie bezpieczeństwa morskiego, a także wymiany informacji i ochrony szlaków komunikacyjnych.

- Zachęcam Norwegię do odegrania większej roli w powstrzymywaniu tzw. floty cieni. To nie są żadne cienie - to flota wraków, które stanowią realne zagrożenie dla Bałtyku - podkreślił Sikorski.

Jak skutecznie odstraszać Rosję? Sikorski przedstawił pomysły

Zdaniem szefa polskiego MSZ skuteczne odstraszanie Rosji wymaga dalszego osłabiania jej zaplecza finansowego. W opinii Sikorskiego kluczowe znaczenie ma ograniczanie możliwości eksportowych rosyjskiego sektora energetycznego oraz przepływu środków do branż zaawansowanych technologicznie.

Sikorski podkreślił również konieczność zwiększenia zaangażowania państw europejskich w obronność w celu utrzymania stabilności NATO.

- Europa musi szybciej domykać luki w zdolnościach wojskowych, zachowując przy tym jedność transatlantycką - podkreślił Sikorski.

W trakcie wizyty w Oslo minister spraw zagranicznych spotkał się także z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere. Przeprowadził również rozmowy w norweskim ministerstwie obrony.

