Radioaktywna woda wpływa do oceanu. Mieszkańcy zrozpaczeni

Władze Japonii poinformowały, że spuszczą radioaktywną wodę do Oceanu Spokojnego, ponieważ nie mają już możliwości dalszego jej składowania. Po 2011 r. była potrzebna do schładzania reaktora, a dokładnie prętów paliwowych, stopionych w czasie katastrofy.

Urzędnicy twierdzą, że woda została uzdatniona. Część Japończyków w to nie wierzy, 70 proc. twierdzi, że rząd nie wyjaśnił tej sprawy wystarczająco dobrze.

- To wynika z braku zaufania do operatora elektrowni Fukuszimy, czyli TEPCO oraz do rządu - tłumaczy prof. Beata Bochorodycz.