W skrócie Premier Izraela Binjamin Netanjahu przyjął zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa do Rady Pokoju.

Do Rady Pokoju dołączyły również m.in. Armenia i Azerbejdżan, natomiast Francja i Norwegia odrzuciły zaproszenie.

Skład zarządu wykonawczego Rady Pokoju obejmuje sekretarza stanu USA Marco Rubio, Jareda Kushnera, Tony’ego Blaira i innych.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu przyjął zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa do dołączenia do Rady Pokoju - przekazała agencja Reutera, powołując się na komunikat kancelarii szefa izraelskiego rządu.

Nie jest jasne, ilu przywódców zostało zaproszonych do Rady Pokoju, chociaż media informują o około 60 szefach państw i rządów. W zaproszeniach znalazła się zapowiedź, że struktura ta "podejmie odważne, nowe podejście do rozwiązywania globalnych konfliktów" - podał "The Wall Street Journal".

Rada Pokoju powiększa się. Chodzi o Armenię i Azerbejdżan

W ocenie mediów do Rady Pokoju - której, według dotychczas opublikowanych projektów dokumentów, Trump ma zostać dożywotnim prezesem o niemal nieograniczonych uprawnieniach - na razie zgodziło się dołączyć około 10 państw.

Wiadomo, że oświadczenie o chęci przystąpienia podpisał lider Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Na podobny ruch zdecydował się również premier Węgier Viktor Orban.

Inicjatywa Donalda Trumpa zyskała również poparcie na Kaukazie. We wtorek do Rady Pokoju dołączyła Armenia. W ten sam sposób postąpił Azerbejdżan. "Jak zawsze jesteśmy gotowi aktywnie przyczyniać się do współpracy międzynarodowej, pokoju i stabilności" - oświadczył resort spraw zagranicznych tego kraju.

Przypomnijmy, Donald Trump doprowadził do zawarcia rozejmu w trwającym od dekad konflikcie armeńsko-azerbejdżańskim o władzę nad Górnym Karabachem.

Rada Pokoju. Francja i Norwegia odrzuciły zaproszenie Trumpa

Propozycję przystąpienia do Rady odrzucił prezydent Francji Emmanuel Macron. W odpowiedzi Trump zagroził nałożeniem na Francję ceł wysokości 200 proc. na wina, twierdząc, że skłoni to francuskiego przywódcę do zmiany zdania.

Na podobny ruch zdecydowała się Norwegia. - Nie dołączymy do Rady Pokoju tworzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa - stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Andreas Motzfeldt Kravik.

W środę o decyzji ws. udziały w Radzie Pokoju poinformował premier Szwecji. - Nie weźmiemy udziału w inicjatywie prezydenta USA Donalda Trumpa- powiedział Ulf Kristersson reporterom w Davos.

Sceptyczna wobec uczestnictwa w Radzie Pokoju jest Ukraina. - Trudno wyobrazić sobie, aby Ukraina i Rosja mogły być członkami tej samej rady - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. - Rosja to rada wojny. I Białoruś razem z nią, a dokładnie reżim Łukaszenki - dodał.

Przypomnijmy, zaproszenie od Donalda Trumpa otrzymał również Karol Nawrocki. - Prezydent zadzwonił do premiera po to, aby porozmawiać o inicjatywie, jaką zaproponowali Amerykanie - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Rada Pokoju. Ujawniono skład zarządu wykonawczego

W czwartek w Davos ma nastąpić podpisanie dokumentu założycielskiego nowej organizacji. Państwa członkowskie mają być wybierane przez Trumpa na trzyletnie kadencje, chyba że zapłacą ponad 1 mld dolarów za przywilej stałego członkostwa.

Dyplomaci ostrzegają, że Rada, która początkowo miała odpowiadać za powojenne działania w Strefie Gazy, może zaszkodzić pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

