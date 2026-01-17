W skrócie Biały Dom opublikował listę członków Rady Pokoju dla Strefy Gazy, na czele której stanie Donald Trump.

W skład Rady wchodzą m.in. Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga i Robert Gabriel.

Biały Dom powołał także dwóch doradców Rady oraz wyznaczył Nikołaja Mladenowa jako reprezentanta w Gazie i gen. Jaspera Jeffersa na dowódcę Sił Stabilizacyjnych.

W piątek Biały Dom opublikował informację o tym, kto zasiądzie w Radzie Pokoju, mającej nadzorować nowe władze Strefy Gazy i pilnować pokoju. Na czele gremium zasiądzie sam Donald Trump. Oprócz niego, znajdzie się w nim jeszcze siedem osób.

Wśród członków Rady Pokoju znajdzie się trzech bliskich współpracowników Trumpa - sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik prezydenta USA - Steve Witkoff, a także zięć Trumpa i jeden z głównych negocjatorów USA w sprawach zakończenia konfliktu w Gazie i w Ukrainie - Jared Kushner.

Oprócz nich w Radzie zasiądą również były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, miliarder i prezes firmy Apollo Global Management Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga, oraz doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Robert Gabriel.

"Każdy z członków będzie nadzorował konkretne portfolio niezbędne do stabilizacji i długotrwałego sukcesu Strefy Gazy" - przekazał Biały Dom. Będą oni nadzorować m.in. odbudowę, stosunki regionalne czy przyciąganie inwestycji.

Rada Pokoju dla Strefy Gazy. USA wskazały członków

Oprócz stałych członków Biały Dom poinformował również o powołaniu dwóch doradców Rady Pokoju. Zostali nimi Aryeh Lightstone - dyrektor Instytutu Pokojowego Porozumienia Abrahamowe oraz doradca Donalda Trumpa Josh Gruenbaum.

Reprezentantem Rady Pokoju na terenie Gazy został natomiast bułgarski polityk Nikołaj Mladenow, którzy w przeszłości pełnił funkcję m.in. wysłannika ONZ na Bliski Wschód.

Z kolei dowódcą Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych, których celem jest pilnowanie pokoju w Gazie został gen. Jasper Jeffers.

Donald Trump powołał Radę Pokoju. "To zaszczyt"

Powstanie Rady Pokoju ogłosił w czwartek prezydent USA Donald Trump. "To wielki zaszczyt móc ogłosić powstanie Rady Pokoju. Jej członkowie zostaną ogłoszeni niedługo, ale mogę z pewnością powiedzieć, że jest to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek i gdziekolwiek powstała" - napisał na portalu Truth Social.

Prezydent USA poinformował również o rozpoczęciu drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy oraz zapowiedział pełne rozbrojenie Hamasu.

Media: USA chcą powołać Radę Pokoju dla Ukrainy i Wenezueli

Jak informuje "Financial Times" amerykańska administracja chciałaby również powołać osobne Rady Pokoju ds. Ukrainy oraz Wenezueli. Według jednego z ukraińskich urzędników zaangażowanych w negocjacje pokojowe taki pomysł znalazł się wśród propozycji USA.

Według niego na czele Rady miałby stanąć Donald Trump, a w jej składzie mieliby się znaleźć przedstawiciele Ukrainy i Rosji, a także Europy i NATO. Jej zadaniem byłaby realizacja 20-punktowe planu pokojowego.

Według "FT" Donald Trump postrzega ideę Rad Pokoju jako potencjalną alternatywę dla ONZ. Miałyby być to "równoległe, nieoficjalne ciała zajmujące się konfliktami poza Gazą" - stwierdziło źródło portalu.

