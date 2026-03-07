W skrócie Media pytają administrację Donalda Trumpa o rzekome przekazywanie Iranowi przez Rosję informacji wywiadowczych, co spotyka się z irytacją oraz unikami ze strony władz USA.

Donald Trump określił pytanie o rolę Moskwy jako "głupie" i skierował uwagę na inne kwestie, podkreślając, że to mały problem w porównaniu do obecnych spraw.

Szef Pentagonu Pete Hegseth stwierdził, że Stany Zjednoczone mają wszystko pod kontrolą i dysponują najlepszym wywiadem na świecie.

Nie milkną echa doniesień dziennika "Washington Post", który napisał, że Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze, umożliwiające przeprowadzanie ataków na siły USA na Bliskim Wschodzie.

Kwestię tę kilkukrotnie poruszano z przedstawicielami amerykańskich władz. Ci z koeli w odpowiedzi stosują uniki.

USA. Zapytali Trumpa o ruch Moskwy. "Co za głupie pytanie w tym momencie"

Podczas ostatniego wydarzenia w Białym Domu korespondent Fox News Peter Doocy próbował zapytać prezydenta Donalda Trumpa o rzekomą rolę Moskwy w tym procesie.

Trump przerwał mu i zignorował pytanie, mówiąc, że w tym momencie było ono "głupie". Dodał, że administracja skupia się na innych kwestiach i zasugerował reporterowi, aby skupił się na omawianym wówczas temacie - sportowi akademickiemu.

- To mały problem w porównaniu do tego, czym się tu zajmujemy. Mogę być szczery? Mam do ciebie dużo szacunku, zawsze byłeś dla mnie bardzo miły... co za głupie pytanie w tym momencie? - powiedział Donald Trump.

Rosja wspiera Iran? Hegseth: Wiemy, kto z kim rozmawia

Nieco więcej, choć bez szczegółów, powiedział w temacie szef Pentagonu Pete Hegseth.

Na pytanie, czy Rosja wspiera Iran, odpowiedział, sugerując, że USA mają wszystko pod kontrolą. - Śledzimy wszystko. Dysponujemy najlepszym wywiadem na świecie. Wiemy, kto z kim rozmawia - podkreślił Hegseth w niedawnym wywiadzie.

Wcześniej o partnerstwo Moskwy i Teheranu w zakresie przekazywania informacji wywiadowczych o obiektach USA pytana była rzecznika Białego Domu Karoline Leavitt. Choć i ona uniknęła jednoznacznej odpowiedzi, dała do zrozumienia, że jest to kwestia drugorzędna.

- Czy tak było, czy nie, szczerze mówiąc, to nie ma to tak naprawdę znaczenia, bo prezydent Trump i wojsko USA całkowicie dziesiątkują nikczemny terrorystyczny irański reżim - oznajmiła Leavitt.

Bliski Wschód. Media o nowym graczu w konflikcie

Pytania dziennikarzy odnoszą się do publikacji "The Washington Post", w której dziennik - powołując się na trzech urzędników zaznajomionych z ustaleniami wywiadu - informuje, że początku trwającego konfliktu Moskwa miała dostarczać Iranowi informacje o położeniu amerykańskich zasobów wojskowych, w tym okrętów wojennych oraz samolotów operujących w regionie.

Jeden z rozmówców "The Washington Post" ocenił, że działania te wyglądają na "dość kompleksowe przedsięwzięcie".

Zakres rosyjskiego wsparcia dla Iranu nie jest jednak w pełni jasny. Według źródeł dziennika zdolność irańskiej armii do samodzielnego lokalizowania amerykańskich sił miała wyraźnie się pogorszyć kilka dni po rozpoczęciu walk.

