W skrócie Władimir Putin zwrócił się do obywateli Rosji, zachęcając ich do licznego udziału w zbliżających się wyborach do Dumy Państwowej.

Podczas orędzia rosyjski przywódca podkreślił, że głosowanie odbędzie się w czasie wojny z Ukrainą, ale zapewnił o legalności procesu.

Opozycyjne ugrupowania sprzeciwiające się władzom na Kremlu i wojnie nie zostały dopuszczone do wyborów.

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- Drodzy obywatele Rosji, uważam za ważne, aby zwrócić się do was teraz, gdy nasz wspaniały kraj przechodzi znaczącą i pod wieloma względami decydującą kampanię wyborczą - stwierdził Władimir Putin w orędziu wygłoszonym do narodu.

- Drodzy przyjaciele, głosowanie odbędzie się w ciągu trzech dni - 18, 19 i 20 września. Proszę was o skorzystanie z przysługującego wam prawa konstytucyjnego i podjęcie przemyślanej, odpowiedzialnej decyzji, aby wyniki wyborów potwierdziły dojrzałość i odporność rosyjskiego społeczeństwa - powiedział rosyjski przywódca.

Putin zaznaczył, że kampania wyborcza prowadzona jest podczas wojny z Ukrainą, jednak zapewnił, że wybory odbędą się zgodnie z prawem.

Putin apeluje do Rosjan przed wyborami. "Wasz głos ma znaczenie"

Podczas orędzia Władimir Putin zaapelował do Rosjan o wzięciu udziału w głosowaniu. - Głos każdego wyborcy ma znaczenie - stwierdził i dodał, że oddanie głosu jest "wspólnym wkładem we wzmocnienie i zwycięstwo" Rosji.

- Jestem przekonany, że dzięki waszemu wsparciu i zaufaniu zwyciężą najgodniejsi i najbardziej kompetentni kandydaci, prawdziwi rosyjscy patrioci. Ci, którzy nas nie zawiodą, ci, którzy wykazali się oddaniem ojczyźnie, gotowością służenia naszemu narodowi i gotowością do obrony kraju przed wszelkimi zagrożeniami - powiedział Putin.

- (Wyniki wyborów - red.) będą naszą wspólną odpowiedzią tym, którzy chcą osłabić Rosję, zahamować jej rozwój, pozbawić nas suwerenności i prawa do samodzielnego decydowania o swoim losie - dodał.

Putin odniósł się do wojny z Ukrainą. "Wiemy, o co walczymy"

W orędziu Putin odniósł się również do trwającej wojny z Ukrainą. - Wiemy, o co walczy Rosja i jaki jest obowiązek każdego obywatela - powiedział.

- Zwycięstwo wykuwają nasi bohaterowie na polu bitwy. Przybliżają je wszyscy, którzy uczciwie pracują dla ojczyzny i rozumieją swoją odpowiedzialność za jej przyszłość - dodał.

Rosyjski przywódca wyraził również przekonanie, że żołnierze biorący udział w walkach także zdecydują się oddać głos w wyborach. - Ich odwaga i lojalność wobec ojczyzny są przykładem dla całego kraju - powiedział.

- Wasz wybór po raz kolejny pokaże, że miliony ludzi stoją za naszymi bojownikami, że jesteśmy zjednoczonym narodem, zjednoczonym wspólnymi wartościami, pamięcią historyczną i miłością do Ojczyzny, i że nikomu nie uda się nas podzielić, zastraszyć ani podważyć naszej państwowości i systemu społeczno-politycznego - stwierdził, zwracając się do obywateli.

Wybory do rosyjskiej Dumy Państowej odbędą się w najbliższy weekend. Głosowanie rozpocznie się w piątek 18 września i potrwa do niedzieli 20 września. W ich trakcie Rosjanie wybiorą 450 deputowanych. Faworytem do zwycięstwa pozostaje partia Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym Władimira Putina.

Ugrupowania opozycyjne sprzeciwiające się obecnym władzom na Kremlu oraz opowiadające się przeciwko wojnie nie zostały dopuszczone do wyborów.

Źródło: Ria Novosti, Reuters



