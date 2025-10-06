W skrócie Donald Trump wyraził poparcie dla propozycji Putina dotyczącej utrzymania limitów na jednostki broni nuklearnej Rosji i USA.

Putin ostrzegł, że dostarczenie Ukrainie pocisków Tomahawk zniszczy stosunki między Moskwą a Waszyngtonem.

Pomimo chęci administracja Trumpa może mieć trudności z przekazaniem Ukrainie pocisków Tomahawk; obecnie są przeznaczone dla amerykańskiej marynarki.

W zeszłym miesiącu Władimir Putin zaproponował, aby Rosja i Stany Zjednoczone dobrowolnie utrzymały limity na swoje arsenały nuklearne. Ograniczenia te, określone w porozumieniu New START z 2010 roku, przestaną obowiązywać w lutym 2026 roku.

- To brzmi jak dobry pomysł - powiedział Donald Trump w odpowiedzi na pytanie o propozycję Putina.

Rosja reaguje na słowa Trumpa. "Przyjmujemy z zadowoleniem"

Kreml, jak przekazała w poniedziałek agnecja Reutera, przyjął stanowisko Trumpa "z zadowoleniem".

- Oczywiście z zadowoleniem przyjmujemy takie oświadczenie - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jak zauważa agencja Reutera, porozumienie w sprawie dalszego ograniczania zbrojeń nuklearnych kontrastowałoby z obecnymi, rosnącymi napięciami między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Nasilają się one od czasu spotkania Trumpa i Putina na Alasce w połowie sierpnia, głównie w związku z doniesieniami o naruszeniach przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony.

W materiale wideo udostępnionym w niedzielę przez rosyjskiego reportera telewizji państwowej Pawła Zarubina Putin ostrzegł Stany Zjednoczone, że dostarczenie Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk zniszczyłoby stosunki Moskwy z Waszyngtonem.

- To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej do zniweczenia pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły - powiedział Putin.

Wojna w Ukrainie. USA chcą wysłać Kijowowi pociski Tomahawk. Pojawiły się trudności

W ubiegłym miesiącu wiceprezydent USA, JD Vance, poinformował, że Waszyngton rozważa wniosek Ukrainy o dostarczenie pocisków zdolnych do uderzania w cele w głębi Rosji, w tym w Moskwę. Nie jest jednak jasne, czy podjęto już ostateczną decyzję w tej sprawie.

Pociski manewrujące Tomahawk mają zasięg 2500 km. Gdyby Ukraina otrzymała te pociski, Kreml i cała europejska część Rosji znalazłyby się w ich zasięgu.

Trump wyraził wcześniej rozczarowanie, że Putin nie podjął kroków w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Mimo to, w niedzielę nie został bezpośrednio zapytany o perspektywę dostarczenia Ukrainie pocisków Tomahawk.

Jeden amerykański urzędnik oraz trzy inne źródła poinformowały agencję Reuters, że administracja Trumpa może mieć trudności z realizacją planu wysłania Ukrainie pocisków Tomahawk. Obecne zapasy tych rakiet są przeznaczone dla Marynarki Wojennej USA i na inne cele.

Źródło: Reuters

