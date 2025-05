Zgodnie z komunikatem Kremla do Turcji uda się również wiceszef MSZ Michaił Gałuzin , wiceminister obrony Aleksandr Fomin i szef głównego zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji admirał Igor Kostiukow .

Amerykańska delegacja. Trumpa nie leci do Stambułu

Jeszcze w poniedziałek Trump mówił, że możliwe jest, iż wybierze się do Stambułu, "jeśli uzna, że będzie to pomocne".

We wtorek Biały Dom poinformował jednak, że na rozmowy rosyjsko-ukraińskie do Stambułu udadzą się sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalni wysłannicy, Steve Witkoff i Keith Kellogg.

W środę nadzieję na przyjazd Trumpa wyraził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Czekam na to, kto przyjedzie z Rosji, wtedy określę, jakie kroki powinna podjąć Ukraina. Sygnały od nich w mediach są na razie niejednoznaczne, ale słyszymy też, że prezydent (USA Donald - red.) Trump rozważa przyjazd do Turcji. Więc to może być najsilniejszy argument. Ten tydzień może naprawdę wiele zmienić - mówił w wieczornym nagraniu.