Putin zawiązał "cichy sojusz". Wykorzystał nieuwagę Zachodu

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Rosja po cichu zacieśnia współpracę z dowództwem wojskowym Madagaskaru - poinformowały zagraniczne media. Sytuacja ta zbiegła się z rozpoczęciem ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran i przez to "praktycznie nie wywołała echa". Ekspert z RPA zwrócił przy tym uwagę, że "Rosja umiejętnie wykorzystuje momenty, w których uwaga Zachodu jest odwrócona".

Władimir Putin w garniturze na tle satelitarnego zdjęcia Madagaskaru i wybrzeża Afryki.
Rosja zacieśnia współpracę z dowództwem wojskowym Madagaskaru (na zdjęciu: Władimir Putin)

W skrócie

  • Rosja "po cichu" zacieśnia współpracę z dowództwem wojskowym Madagaskaru, co zbiega się z atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.
  • Prezydent Madagaskaru podziękował wcześniej Władimirowi Putinowi za dostawy śmigłowców bojowych, ciężarówek i ryżu, a wydarzenie to stało się kolejnym punktem oparcia dla Putina w Afryce.
  • Według eksperta z RPA, zacieśnianie więzi między Rosją a Madagaskarem nastąpiło w momencie, gdy "uwaga Zachodu była odwrócona", a zakłócenia w globalnej żegludze zwiększają strategiczne znaczenie regionu.
Unian, powołując się na doniesienia Bloomberga, poinformował, że "Rosja po cichu zacieśnia współpracę z dowództwem wojskowym Madagaskaru". Dzięki temu Kreml chce wzmocnić swoją obecność w Afryce.

Zdaniem Bloomberga zmiana w dowództwie Madagaskaru otworzyła przed Rosją nowe możliwości. Kraj ten bowiem posiada cenne złoża metali i minerałów oraz leży na szlaku transportu ropy naftowej.

Rosja zacieśnia współpracę z Madagaskarem. Putin chce poszerzyć wpływy Kremla w Afryce

Przypomnijmy, że prezydent Madagaskaru Michael Randrianirina dziękował ostatnio swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Władimirowi Putinowi za dostawę śmigłowców bojowych, ciężarówek i ryżu.

"Wydarzenie to miało miejsce dzień przed rozpoczęciem ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran i praktycznie nie wywołało echa poza Madagaskarem. Stało się jednak kolejnym punktem oparcia dla Putina w jego dążeniu do rozszerzenia wpływów Kremla na kontynencie i wykorzystania niestabilności geopolitycznej" - podkreślił Bloomberg.

Unian przypomina, że Madagaskar jest czwartym co do wielkości producentem kobaltu, czyli kluczowego materiału do produkcji baterii, a także drugim po Chinach producentem grafitu, który jest również wykorzystywany w bateriach i wyłożeniach pieców. Z danych amerykańskiej agencji naukowo-badawczej USGS wynika ponadto, że w sumie Madagaskar posiada ósme co do wielkości złoża pierwiastków ziem rzadkich na świecie.

Z kolei port Toamasina na Madagaskarze ma strategiczne położenie w pobliżu szlaku żeglugowego, niedaleko bogatego w gaz Mozambiku. Przetwarza on też niemal jedną trzecią światowego wydobycia ropy naftowej. Na północnym krańcu wyspy znajduje się również opuszczona baza morska Antsiranana.

Afryka. Ekspert: Zacieśnienie więzi między Rosją a Madagaskarem nastąpiło w idealnym momencie

Zdaniem Seana Datiego, szefa działu analizy ryzyka w firmie konsultingowej Control Risks w Republice Południowej Afryki, zacieśnianie więzi między Moskwą a Madagaskarem "nastąpiło w idealnym momencie", ponieważ prezydent USA Donald Trump jest uwikłany w wojnę na Bliskim Wschodzie.

- Rosja nie miała wpływu na wydarzenia wokół Iranu, ale umiejętnie wykorzystuje momenty, w których uwaga Zachodu jest odwrócona - stwierdził.

Ekspert zauważył jednocześnie, że obecne zakłócenia w globalnej żegludze jedynie zwiększają strategiczne znaczenie kanału mozambickiego i samego Madagaskaru.

Dodajmy, że według ukraińskiego wywiadu Rosja pomagała Iranowi w wojnie przeciwko USA i Izraelowi. W tym celu Moskwa przekazywała zdjęcia satelitarne obiektów wojskowych oraz przeprowadzała z Teheranem wspólne operacje cybernetyczne.

W sumie w marcu rosyjskie satelity przeprowadziły co najmniej 24 serie obserwacji w 11 krajach Bliskiego Wschodu. W ich trakcie zarejestrowano 46 obiektów, w tym bazy wojskowe, lotniska, pola naftowe oraz obiekty amerykańskie i sojusznicze. Kilka dni po tych obserwacjach cele te zostały zaatakowane.

Źródła: Unian, Bloomberg

