W skrócie Władimir Putin na spotkaniu z Radą Bezpieczeństwa Rosji stwierdził, że sprawa Grenlandii nie dotyczy Rosji.

Putin porównał sytuację Grenlandii do sprzedaży Alaski Stanom Zjednoczonym przez Rosję w XIX wieku.

Donald Trump ogłosił porozumienie dotyczące Grenlandii i regionu Arktyki oraz zadeklarował odstąpienie od nałożenia ceł na osiem europejskich państw.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nabycia Grenlandii nie jest dla Rosji problemem.

Putin, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe, powiedział na Radzie Bezpieczeństwa Rosji, że sytuacja ta przywodzi na myśl XIX-wieczną sprzedaż Alaski Stanom Zjednoczonym przez Rosję.

Putin oszacował wartość Grenlandii. Porównał jej sytuację do Alaski

Dyktator oszacował obecną wartość Grenlandii na 200-250 milionów dolarów.

- Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych kwestii ze Stanami Zjednoczonymi w XIX wieku, chyba w 1867 roku. Jak wiemy, Rosja sprzedała Alaskę, a Stany Zjednoczone ją od nas kupiły - powiedział.

- O ile dobrze pamiętam, powierzchnia Alaski wynosi około 1 717 000 kilometrów kwadratowych, może nieco więcej. Stany Zjednoczone kupiły od nas Alaskę za 7,2 miliona dolarów amerykańskich - przypomniał.

Trump ogłosił przełom ws. negocjacji dotyczących Grenlandii

Donald Trump zapowiedział w środę wieczorem polskiego czasu, że nie nałoży ceł na osiem europejskich państw, które sprzeciwiły się aneksji wyspy przez Stany Zjednoczone.

"W oparciu o bardzo produktywne spotkanie stworzyliśmy ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a w zasadzie całego regionu Arktyki. To rozwiązanie, jeśli zostanie zrealizowane, będzie korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszystkich państw NATO" - napisał Trump na platformie Truth Social po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte w Davos.

"W oparciu o to porozumienie, nie nałożę ceł, które miały wejść w życie 1 lutego" - przekazał amerykański przywódca.

"Trwają dodatkowe dyskusje dotyczące Złotej Kopuły w odniesieniu do Grenlandii. Dalsze informacje będą udostępniane w miarę postępu rozmów" - dodał.

Źródło: Reuters

"Modlę się za niego". Zaskakujące wyznanie Czarnka o Giertychu Polsat News Polsat News