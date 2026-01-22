Putin zabrał głos na temat Grenlandii. Porównał sytuację wyspy do Alaski
- Jeśli chodzi o Grenlandię cóż, to nas w ogóle nie dotyczy, co się dzieje z Grenlandią - powiedział rosyjski dyktator Władimir Putin na spotkaniu z Radą Bezpieczeństwa Rosji. Kremlowski przywódca postanowił też oszacować wartość wyspy, której chęć zakupu wyraził prezydent USA Donald Trump.
Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nabycia Grenlandii nie jest dla Rosji problemem.
Putin, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe, powiedział na Radzie Bezpieczeństwa Rosji, że sytuacja ta przywodzi na myśl XIX-wieczną sprzedaż Alaski Stanom Zjednoczonym przez Rosję.
Putin oszacował wartość Grenlandii. Porównał jej sytuację do Alaski
Dyktator oszacował obecną wartość Grenlandii na 200-250 milionów dolarów.
- Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych kwestii ze Stanami Zjednoczonymi w XIX wieku, chyba w 1867 roku. Jak wiemy, Rosja sprzedała Alaskę, a Stany Zjednoczone ją od nas kupiły - powiedział.
- O ile dobrze pamiętam, powierzchnia Alaski wynosi około 1 717 000 kilometrów kwadratowych, może nieco więcej. Stany Zjednoczone kupiły od nas Alaskę za 7,2 miliona dolarów amerykańskich - przypomniał.
Trump ogłosił przełom ws. negocjacji dotyczących Grenlandii
Donald Trump zapowiedział w środę wieczorem polskiego czasu, że nie nałoży ceł na osiem europejskich państw, które sprzeciwiły się aneksji wyspy przez Stany Zjednoczone.
"W oparciu o bardzo produktywne spotkanie stworzyliśmy ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a w zasadzie całego regionu Arktyki. To rozwiązanie, jeśli zostanie zrealizowane, będzie korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszystkich państw NATO" - napisał Trump na platformie Truth Social po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte w Davos.
"W oparciu o to porozumienie, nie nałożę ceł, które miały wejść w życie 1 lutego" - przekazał amerykański przywódca.
"Trwają dodatkowe dyskusje dotyczące Złotej Kopuły w odniesieniu do Grenlandii. Dalsze informacje będą udostępniane w miarę postępu rozmów" - dodał.
Źródło: Reuters