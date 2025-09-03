Putin spotkał się z Kim Dzong Unem. W czasie rozmowy padła deklaracja

W skrócie Władimir Putin spotkał się z Kim Dzong Unem podczas obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Chinach.

Przywódcy podkreślili zacieśnienie współpracy między Rosją a Koreą Północną, deklarując wzajemną pomoc.

W Pekinie odbyła się największa w historii Chin parada wojskowa, z udziałem czołowych polityków i najnowocześniejszego sprzętu.

Władimir Putin w środę rano spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Rozmowę zorganizowano w trakcie obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Chinach. Wcześniej obaj pojawili się na paradzie wojskowej w Pekinie.

- Wojsko Korei Północnej pomogło wyzwolić obwód kurski. Wasi żołnierze walczyli dzielnie - powiedział Putin w stronę Kima.

Spotkanie Władimira Putina z Kim Dzong Unem. "Rosja nigdy tego nie zapomni"

Putin kontynuował, nawiązując do uczestniczenia żołnierzy Kim Dzong Una w walkach z Ukraińcami, że "Rosja nigdy tego nie zapomni". - Dziękuję za pochwałę - odpowiedział mu Kim Dzong Un, którego cytuje agencja Reutera.

Dyktator Korei Północnej stwierdził jednocześnie, że jego kraj jest gotów pomóc Rosji "tak bardzo, jak to tylko możliwe". - Udzielanie Rosji pomocy jest braterskim obowiązkiem - zadeklarował.

Kim podkreślił przy tym, że relacje między Koreą Północną a Rosją rozwijają się "we wszystkich sferach". - Współpraca wzmocniła się w ramach traktatu czerwcowego z 2024 roku - dodał.

Parada wojskowa w Chinach. Na miejscu Władimir Putin oraz Kim Dzong Un

Wcześniej Władimir Putin oraz Kim Dzong Un pojawili się na paradzie wojskowej, która przeszła przez ulice Pekinu. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Żołnierzy wizytował chiński przywódca Xi Jinping.

W defiladzie, określanej jako największa parada wojskowa w historii komunistycznych Chin, uczestniczyło ponad 10 tys. żołnierzy z 45 formacji wojskowych, w tym oddziały piechoty, sił powietrznych, marynarki wojennej, wsparcia informatycznego, które pojawiły się po raz pierwszy, oraz formacje historyczne.

Wzdłuż alei Chang'an przecinającej plac Tiananmen przejechały setki pojazdów wojskowych z najnowocześniejszym uzbrojeniem. Jak podkreślono, większość sprzętu została zaprezentowana po raz pierwszy. Wśród nich można było dostrzec międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM), takie jak DF-61, DF-31BJ, pociski manewrujące YJ-19 i CJ-1000.

Nad ponad 50 tys. widzów zgromadzonych na placu centralnym stolicy przeleciały helikoptery, tworząc kształt liczby 80. Nastąpił także przelot eskadr z udziałem ponad 100 samolotów, w tym myśliwców, bombowców oraz samolotów transportowych.

