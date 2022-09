Treść oficjalnego telegramu prezydenta Rosji Władimira Putina skierowanego do nowego brytyjskiego króla Karola III została opublikowana na stronie internetowej Kremla.

Władimir Putin pisze do Karola III. Dwie linijki

Wiadomość gratulacyjna dla nowego władcy jest zwięzła i liczy sobie dwie linijki.

"Proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji wstąpienia na tron" - pisze lider Federacji Rosyjskiej.

"Życzę Waszej Królewskiej Mości sukcesów, zdrowia i wszystkiego najlepszego" - dodał Władimir Putin.

"Prezydent Rosji osobiście zna króla Karola III, a do spotkań doszło kilka razy" - przypomina rosyjska agencja TASS. W 2003 roku ówczesny książę Karol spotkał Władimira Putina i jego małżonkę w samolocie i pozdrowił ich w imieniu królowej Elżbiety II.

"Ostatni raz widzieli się w styczniu 2020 roku: Putin i ówczesny następca tronu podali sobie ręce podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie" - przypomina TASS.

Karol III o Putinie. Porównał go do Hitlera

W 2014 roku Karol, jeszcze jako książę Walii, wywołał dyplomatyczny zgrzyt, gdy porównał prezydenta Rosji Władimira Putina do Adolfa Hitlera.

Podczas podróży do Kanady książę powiedział Żydówce, która uciekła z Polski podczas II wojny światowej, że w Ukrainie "Putin robi dokładnie to samo, co Hitler".