Najnowszy prezydencki dekret przeanalizowali eksperci z Instytutu Badań nad Wojną (ISW). W raporcie zwrócono uwagę na zmiany dotyczące zarządzaniem Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji (Rosgwardii).

Do tej pory służba podległa była Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Rosja. Rosgwardia w rękach generała Gierasimowa

Zgodnie z dekretem podpisanym przez Władimira Putina, Rosgwardia podporządkowana zostanie Sztabowi Generalnemu rosyjskiej armii. Wojskowi będą decydowali o potencjalnym wykorzystaniu jednostek w czasie pokoju i wojny.

"Wygląda na to, że Kreml podporządkowuje dwie główne agencje bezpieczeństwa szefowi Sztabu Generalnego Rosji, generałowi armii Walerijowi Gierasimowowi, zwolennikowi Putina" - czytamy w raporcie.

Putin wzmacnia dyktatorską władzę

Zdaniem ekspertów działania podjęte przez Władimira Putina to próba wzmocnienia dyktatorskiej władzy. W czerwcu 2023 roku, w trakcie tzw. "marszu na Moskwę" oddziałów Grupy Wagnera, Gwardia nie podjęła walki, co dało sygnał rosyjskiemu prezydentowi o braku pełnej lojalności.

"Podporządkowanie Rosgwardii Sztabowi Generalnemu jest prawdopodobnie kontynuacją wysiłków Putina zmierzających do centralizacji nieregularnych sił walczących w Ukrainie pod dowództwem Ministerstwa Obrony, podobnie jak Korpus Afrykański ministerstwa zastąpił Grupę Wagnera po jej buncie w czerwcu 2023 r." - napisano.

"Podporządkowanie Rosgwardii Sztabowi Generalnemu prawdopodobnie ułatwi rekrutację personelu wojskowego do rosyjskiego Ministerstwa Obrony, ponieważ ta agencja i Rosgwardia wcześniej konkurowały o rekrutów i poborowych" - dodano.

