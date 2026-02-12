Putin wydał nowy dekret. Wzmocnił rolę swojego zaufanego człowieka
Władimir Putin zdecydował o zmianie systemu dowodzenia Gwardii Narodowej Rosji. Od teraz służbą kierować będzie szef Sztabu Generalnego. Obecnie funkcję tą pełni zaufany człowiek prezydenta generał Walerij Gierasimow.
Najnowszy prezydencki dekret przeanalizowali eksperci z Instytutu Badań nad Wojną (ISW). W raporcie zwrócono uwagę na zmiany dotyczące zarządzaniem Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji (Rosgwardii).
Do tej pory służba podległa była Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.
Rosja. Rosgwardia w rękach generała Gierasimowa
Zgodnie z dekretem podpisanym przez Władimira Putina, Rosgwardia podporządkowana zostanie Sztabowi Generalnemu rosyjskiej armii. Wojskowi będą decydowali o potencjalnym wykorzystaniu jednostek w czasie pokoju i wojny.
"Wygląda na to, że Kreml podporządkowuje dwie główne agencje bezpieczeństwa szefowi Sztabu Generalnego Rosji, generałowi armii Walerijowi Gierasimowowi, zwolennikowi Putina" - czytamy w raporcie.
Putin wzmacnia dyktatorską władzę
Zdaniem ekspertów działania podjęte przez Władimira Putina to próba wzmocnienia dyktatorskiej władzy. W czerwcu 2023 roku, w trakcie tzw. "marszu na Moskwę" oddziałów Grupy Wagnera, Gwardia nie podjęła walki, co dało sygnał rosyjskiemu prezydentowi o braku pełnej lojalności.
"Podporządkowanie Rosgwardii Sztabowi Generalnemu jest prawdopodobnie kontynuacją wysiłków Putina zmierzających do centralizacji nieregularnych sił walczących w Ukrainie pod dowództwem Ministerstwa Obrony, podobnie jak Korpus Afrykański ministerstwa zastąpił Grupę Wagnera po jej buncie w czerwcu 2023 r." - napisano.
"Podporządkowanie Rosgwardii Sztabowi Generalnemu prawdopodobnie ułatwi rekrutację personelu wojskowego do rosyjskiego Ministerstwa Obrony, ponieważ ta agencja i Rosgwardia wcześniej konkurowały o rekrutów i poborowych" - dodano.