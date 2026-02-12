Putin wydał nowy dekret. Wzmocnił rolę swojego zaufanego człowieka

Marcin Jan Orłowski

Władimir Putin zdecydował o zmianie systemu dowodzenia Gwardii Narodowej Rosji. Od teraz służbą kierować będzie szef Sztabu Generalnego. Obecnie funkcję tą pełni zaufany człowiek prezydenta generał Walerij Gierasimow.

Nowy dekret Władimira Putina ws. RosgwardiiKremlindomena publiczna

Najnowszy prezydencki dekret przeanalizowali eksperci z Instytutu Badań nad Wojną (ISW). W raporcie zwrócono uwagę na zmiany dotyczące zarządzaniem Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji (Rosgwardii).

Do tej pory służba podległa była Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Rosja. Rosgwardia w rękach generała Gierasimowa

Zgodnie z dekretem podpisanym przez Władimira Putina, Rosgwardia podporządkowana zostanie Sztabowi Generalnemu rosyjskiej armii. Wojskowi będą decydowali o potencjalnym wykorzystaniu jednostek w czasie pokoju i wojny.

    "Wygląda na to, że Kreml podporządkowuje dwie główne agencje bezpieczeństwa szefowi Sztabu Generalnego Rosji, generałowi armii Walerijowi Gierasimowowi, zwolennikowi Putina" - czytamy w raporcie.

    Putin wzmacnia dyktatorską władzę

    Zdaniem ekspertów działania podjęte przez Władimira Putina to próba wzmocnienia dyktatorskiej władzy. W czerwcu 2023 roku, w trakcie tzw. "marszu na Moskwę" oddziałów Grupy Wagnera, Gwardia nie podjęła walki, co dało sygnał rosyjskiemu prezydentowi o braku pełnej lojalności.

    "Podporządkowanie Rosgwardii Sztabowi Generalnemu jest prawdopodobnie kontynuacją wysiłków Putina zmierzających do centralizacji nieregularnych sił walczących w Ukrainie pod dowództwem Ministerstwa Obrony, podobnie jak Korpus Afrykański ministerstwa zastąpił Grupę Wagnera po jej buncie w czerwcu 2023 r." - napisano.

    "Podporządkowanie Rosgwardii Sztabowi Generalnemu prawdopodobnie ułatwi rekrutację personelu wojskowego do rosyjskiego Ministerstwa Obrony, ponieważ ta agencja i Rosgwardia wcześniej konkurowały o rekrutów i poborowych" - dodano.

