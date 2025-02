Putin wydał nowe polecenie. Pośrednio dotyczy także Polski

Ideę stworzenia zabezpieczenia przed oszustwami telefonicznymi omawiano już 10 grudnia ubiegłego roku podczas obrad Rady ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka. Władimir Putin zatwierdził wówczas listę instrukcji. Do realizacji zadania powołano premiera Michaiła Miszustina i ministrów Aleksandra Bortnikowa i Władimira Kołokolcewa .

Rosja. Putin chce blokady połączeń z "nieprzyjaznych krajów"

System blokujący połączenia "zagranicznych oszustów" ma powstać do lipca tego roku. Szybkie działania wynikają z - jak określił to Putin - podniesienia wyłudzania pieniędzy "do rangi polityki państwowej" Ukrainy. Rosyjskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Rostelekom podaje, że większość połączeń wykonywanych przez przestępców pochodzić ma rzekomo z centrów telefonicznych w Dniepropietrowsku.