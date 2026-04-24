Putin weźmie udział w szczycie G20? Donald Trump zabrał głos
- Gdyby przywódca Rosji Władimir Putin przybył na szczyt G20 na Florydę, byłoby to bardzo pomocne, ale wątpię, by tak się stało - oświadczył Donald Trump. W ten sposób prezydent USA odniósł się do doniesień dziennika "Washington Post", który podawał, że amerykański polityk zamierza zaprosić rosyjskiego przywódcę na grudniowe spotkanie w Miami.
Dziennik "Washington Post", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, napisał w czwartek, że prezydent USA Donald Trump zamierza zaprosić rosyjskiego przywódcęWładimira Putina na szczyt G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie.
Putin przybędzie na szczyt G20? Rosja miała dostać zaproszenie
Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał mediom, w tym PAP, że wszyscy członkowie G20 będą zaproszeni na szczyt tej organizacji. Zaznaczył jednocześnie, że "nie skierowano jeszcze oficjalnych zaproszeń, ale Rosja jest członkiem G20 i będzie zaproszona na spotkania ministerialne i szczyt liderów".
Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Pankin powiedział dziennikarzom, że Rosja została zaproszona na szczyt G20 "na najwyższym szczeblu". Zaznaczył, że Moskwa potwierdzi, kto będzie ją reprezentował w późniejszym czasie.
Donald Trump o udziale Putina na G20. "Byłoby to bardzo pomocne"
Donald Trump odniósł się do doniesień dziennika "Washington Post" podczas wieczornej konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym.
Prezydent USA stwierdził, że nie wie nic o tym zaproszeniu, ale podkreślił, że jest otwarty na rozmowy z każdym. - Gdyby Putin przybył, to zapewne byłoby bardzo pomocne - dodał. Trump zaznaczył jednak, że wątpi, by tak się stało.
Rosyjski przywódca ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK). USA nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano w 2002 roku MTK. W sierpniu 2025 roku Trump spotkał się z Putinem na Alasce.
Polska z zaproszeniem na szczyt G20 na Florydzie
Stany Zjednoczone sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Donald Trump będzie gospodarzem szczytu liderów w dniach 14-15 grudnia 2026 r. w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie.
Na początku września prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA zaprosił go na szczyt.
Polska w tym roku uczestniczy w spotkaniach G20 - zarówno w kwietniu na szczeblu ministrów finansów i szefów banków centralnych, jak i w grudniowym szczycie przywódców - de facto zastępując RPA, mimo że RPA nadal jest formalnym członkiem grupy.
Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania ze względu na spór o los białych rolników w tym kraju i oskarżenia Waszyngtonu o rzekome ich "ludobójstwo". Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.