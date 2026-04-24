W skrócie Donald Trump oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin byłby "bardzo pomocnym" uczestnikiem szczytu G20 na Florydzie, ale wątpi, by Putin przybył.

Przedstawiciele administracji USA przekazali, że Rosja jako członek G20 otrzyma zaproszenie na szczyt w Miami, jednak oficjalnych zaproszeń jeszcze nie wysłano.

Prezydent Karol Nawrocki informował wcześniej, że Stany Zjednoczone zaprosiły Polskę na grudniowy szczyt G20.

Dziennik "Washington Post", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, napisał w czwartek, że prezydent USA Donald Trump zamierza zaprosić rosyjskiego przywódcęWładimira Putina na szczyt G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie.

Putin przybędzie na szczyt G20? Rosja miała dostać zaproszenie

Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał mediom, w tym PAP, że wszyscy członkowie G20 będą zaproszeni na szczyt tej organizacji. Zaznaczył jednocześnie, że "nie skierowano jeszcze oficjalnych zaproszeń, ale Rosja jest członkiem G20 i będzie zaproszona na spotkania ministerialne i szczyt liderów".

Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Pankin powiedział dziennikarzom, że Rosja została zaproszona na szczyt G20 "na najwyższym szczeblu". Zaznaczył, że Moskwa potwierdzi, kto będzie ją reprezentował w późniejszym czasie.

Donald Trump o udziale Putina na G20. "Byłoby to bardzo pomocne"

Donald Trump odniósł się do doniesień dziennika "Washington Post" podczas wieczornej konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym.

Prezydent USA stwierdził, że nie wie nic o tym zaproszeniu, ale podkreślił, że jest otwarty na rozmowy z każdym. - Gdyby Putin przybył, to zapewne byłoby bardzo pomocne - dodał. Trump zaznaczył jednak, że wątpi, by tak się stało.

Rosyjski przywódca ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK). USA nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano w 2002 roku MTK. W sierpniu 2025 roku Trump spotkał się z Putinem na Alasce.

Polska z zaproszeniem na szczyt G20 na Florydzie

Stany Zjednoczone sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Donald Trump będzie gospodarzem szczytu liderów w dniach 14-15 grudnia 2026 r. w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie.

Na początku września prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA zaprosił go na szczyt.

Polska w tym roku uczestniczy w spotkaniach G20 - zarówno w kwietniu na szczeblu ministrów finansów i szefów banków centralnych, jak i w grudniowym szczycie przywódców - de facto zastępując RPA, mimo że RPA nadal jest formalnym członkiem grupy.

Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania ze względu na spór o los białych rolników w tym kraju i oskarżenia Waszyngtonu o rzekome ich "ludobójstwo". Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.

