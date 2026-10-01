Putin w orędziu o "globalnej zagładzie" i "katastrofalnych scenariuszach"

W skrócie Władimir Putin w orędziu do narodu podkreślił konieczność rozważenia sposobów zapobieżenia scenariuszom katastroficznym i zachowania globalnego bezpieczeństwa związanym z rozwojem technologii.

Putin wskazał, że obecna sytuacja na świecie to punkt zwrotny oraz odniósł się do możliwości dalszego trwania konfliktów międzynarodowych i wpływu tych zmian na ludzkość.

W przemówieniu poruszono temat wojny w Ukrainie, podkreślono rolę przyzwoitości w dialogu międzynarodowym i wspomniano o potencjalnym zagrożeniu użycia broni jądrowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W dorocznym orędziu do narodu Władimir Putin wskazał, że należy "przemyśleć, jak powstrzymać scenariusze katastroficzne". - Musimy także przemyśleć, w jaki sposób będziemy w stanie zachować globalne bezpieczeństwo - mówił prezydent Rosji cytowany przez agencję Reuters.

W przemówieniu podkreślił, że "świat znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym", oraz wskazał na technologię, która jego zdaniem może doprowadzić do "globalnej zagłady". Wskazał ponadto, że bardzo możliwe jest dalsze trwanie konfliktów międzynarodowych.

- To początek zupełnie nowej rzeczywistości. Zagrożenia i niebezpieczeństwa są ściśle powiązane z szansami. Nie chodzi o zmianę układu sił między mocarstwami, ale o to, że te zmiany wpływają na istotę ludzkości - wskazywał Putin cytowany przez rosyjską agencję RIA Nowosti.

Doroczne przemówienie Putina do narodu. Mówił o "globalnej zagładzie"

Przywódca Rosji podczas wygłaszania orędzia odniósł się także do "przyzwoitości" - Ograniczenia moralne i etyczne oraz przyzwoitość są ważne, ponieważ stwarzają okazję do przynajmniej pewnego dialogu - podkreślał.

Nawiązał również do wojny w Ukrainie, otwiera się w nowym oknie. - To nie Rosja rozpoczęła tę wojnę. Ukraina nie powinna była stać się antyrosyjska. Bazy wojskowe nie powinny powstawać w pobliżu kraju, nie było potrzeby miażdżenia Rosji czołgami ani obrzucania rakietami bezbronnych ludzi tylko dlatego, że byli Rosjanami z narodowości i ducha - cytuje prezydenta RIA Nowosti.

- Rosja była zmuszona do obrony zbrojnej w odpowiedzi na tę oczywistą agresję. Nie ma potrzeby przekształcania niszczenia Rosji w strategiczną ideologię. Jeśli chcemy żyć, żyjmy w spokoju - mówił w propagandowym tonie.

- Dzisiaj dużo mówi się o 'eskalacji'. Termin ten jest szczególnie często używany w odniesieniu do sankcji i działań militarnych. Eskalacja nigdy nie jest jednostronna. Prowokacje jednych pociągają za sobą działania innych prowadząc do katastrofalnej sytuacji - wskazywał Putin.

W przemówieniu wskazał także na potencjalną możliwość użycia broni jądrowej. - Jeśli pistolet wisi na ścianie, to na pewno wystrzeli - zaznaczył w orędziu do narodu podkreślając jednocześnie, że "za wszelką cenę" należy uniknąć takiego scenariusza.

Więcej informacji wkrótce...



