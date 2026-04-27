W skrócie Władimir Putin upomniał rosyjskich parlamentarzystów, by nie przesadzali z restrykcjami i przekonywał, że wyzwania są chwilowe.

Putin zapewnił, że Rosja powinna elastycznie podchodzić do prawa i z godnością pokonywać trudności, podkreślając stabilność kraju wobec potencjalnych inwestorów.

Unia Europejska przyjęła 20. pakiet sankcji, który ma uderzyć w rosyjską flotę cieni oraz umożliwić zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Wypowiedź Władimira Putina wpisuje się w szerszą narrację Kremla o stabilności państwa i tymczasowym charakterze obecnych wyzwań, co może odnosić się m.in. do sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.

Putin uspokajał Rosjan: Wyzwania są tymczasowe

- Zbyt wiele barier hamuje rozwój, (wyzwania - red.) to zjawiska tymczasowe i przemijające. A Rosja jest wieczna (…) Prawo powinno być elastyczne, dynamiczne, postępowe i skierowane w przyszłość - powiedział przywódca Rosji Władimir Putin na Radzie Ustawodawców, cytowany przez RIA Nowosti.

Putin podkreślił, że Rosja powinna "z godnością pokonywać" problemy, z którymi się mierzy. Następnie przeszedł do zapewnienia potencjalnych inwestorów, że jego kraj jest stabilny i suwerenny, natomiast współpraca między organami państwa przebiega sprawnie.

- Jeśli ktoś myślał, że wielopartyjna demokracja - z różnymi stanowiskami i konkurencją - to nasza słabość, którą można rozbić społeczeństwo, to się mylił. Nie rozumie Rosji ani naszego narodu - podsumował.

Gospodarka Rosji zachwiana przez wojnę z Ukrainą

Podkreślenie przez Putina "wieczności Rosji" wspiera przekaz o odporności rosyjskiego systemu na presję zewnętrzną oraz długoterminowej zdolności do prowadzenia obecnej polityki. Oprócz apelu o ograniczenie zakazów Putin zapewnił również, że wsparcie dla uczestników wojny w Ukrainie będzie kontynuowane.

Państwa Unii Europejskiej dążą do osłabienia Rosji poprzez nakładanie kolejnych obostrzeń na handel. W miniony czwartek UE przyjęła 20. pakiet sankcji na Rosję, który ma jeszcze bardziej uderzyć we flotę cieni oraz umożliwić wprowadzenie zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską, co uszczupliłoby finanse Rosji na prowadzenie wojny.

Źródło: Ria Nowosti

Trela w ''Graffiti'' o wotum nieufności dla Hennig-Kloski: Polsce 2050 brakuje atencji medialnej i próbuje o sobie przypomnieć Polsat News