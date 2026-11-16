Spis treści: Rosja. Rośnie niezadowolenie oligarchów. "Upokarzające" Kto w Rosji po Putinie? "Próżnia władzy" Rosja. Demokracja po Putinie? Czy większa autokracja? Rosja. Bogacze chcą systemu oligarchii rodem z lat 90. Rosja. Tak miliarderzy nazywają Putina. "Ze szczyptą pogardy" Rosja. Poruszenie po wywiadzie miliardera. "Zmiana" Rosyjscy miliarderzy tracą cierpliwość. Wygrywa jednak strach

Jak opisuje analityk Witalij Szewczenko na łamach BBC, członkowie rosyjskiej elity biznesowej zdają się wyobrażać sobie Rosję po Władimirze Putinie. "Zastanawiają się, czy po odejściu prezydenta lub jego śmierci kraj będzie wyglądał bardziej jak w latach 90., kiedy oligarchowie korzystali z owoców władzy - a może nawet, czy uda się zakorzenić zdrowszą politykę" - czytamy.

Dziennikarz Arkadij Ostrowski, obserwator Kremla z gazety "The Economist", uważa, że "następuje historyczna zmiana polityczna" w sposobie, w jaki ultrabogaci Rosjanie postrzegają przyszłość kraju.

Jak przypomniano, rosyjscy oligarchowie wykorzystali koniec komunizmu i dorobili się ogromnego bogactwa, chcąc następnie kontrolować polityków dla własnych korzyści.

Niemal natychmiast po tym, jak Putin został wybrany na prezydenta w 2000 roku, podporządkował sobie rosyjskich bogaczy. "Nie miał zamiaru dzielić się władzą z nikim innym. Mógł sobie pozwolić na przeciwstawienie się miliarderom, ponieważ gospodarka stawała na nogi, a rząd centralny umacniał się" - opisuje BBC.

Rosja. Rośnie niezadowolenie oligarchów. "Upokarzające"

Od wybuchu pełnoskalowej wojny w 2022 roku Kreml utrzymuje bogatych rosyjskich biznesmenów w ryzach, stosując bezwzględną politykę kija i marchewki. Krytycy wojny ucierpieli z powodu konfiskaty majątku, a lojalni wobec Kremla zostali nagrodzeni hojnymi rządowymi kontraktami wojennymi. Ich łączny majątek osiągnął nowy rekord i szacowany jest na blisko 700 miliardów dolarów.

"Ale nawet ci, którzy pozostali lojalni i zostali nagrodzeni, nie wydają się być zadowoleni. Niektórzy zaczynają tracić cierpliwość" - twierdzi BBC. Ich miliardy - czytamy - nie wystarczają bowiem na tak wiele, jak kiedyś.

Rosyjscy miliarderzy - z powodu sankcji Zachodu - nie mogą jeździć do Europy. - Traktuje się ich jak drobnych przestępców. Nie mogą latać prywatnymi odrzutowcami. Ich jachty nie mogą cumować we wszystkich najlepszych portach. To musi być dla nich okropne i upokarzające - powiedział BBC Bill Browder, finansista, niegdyś największy zagraniczny inwestor w Rosji.

"I tak, po cichu, niektórzy z nich zastanawiają się nad tym, co się stanie, gdy Putin zejdzie ze sceny" - pisze BBC, powołując się na swoich informatorów.

Kto w Rosji po Putinie? "Próżnia władzy"

W artykule podkreślono, że nie ma widocznej perspektywy odejścia Władimira Putina ani powodu, by sądzić, że jest w złym stanie zdrowia. "Ale Putin, który w zeszłym miesiącu skończył 74 lata, służy na Kremlu od ćwierć wieku; ludzie w Moskwie wiedzą, że pewnego dnia odejdzie" - dodano.

Gdyby Putin zrezygnował lub zmarł w trakcie sprawowania urzędu, władzę przejąłby premier Michaił Miszustin. Jednak on sam - zauważa BBC - nie przejawiał dotąd żadnych ambicji prezydenckich i prawdopodobnie to był główny powód jego nominacji. "Stworzyłoby to swoistą próżnię władzy" - stwierdzono.

Rosja. Demokracja po Putinie? Czy większa autokracja?

Jak wskazano, niektórzy na Zachodzie, ale i w samej Rosji, mają nadzieję, że w postputinowskiej Rosji rozkwitnie demokracja, z rządem kierowanym przez lud, a nie przez nową grupę oligarchów czy pojedynczego autokratę. "Analitycy twierdzą jednak, że to najmniej prawdopodobna droga" - podkreśla BBC.

- Rosja jest tak przyzwyczajona do przemocy, że odzwyczaiła się od standardowych procedur demokratycznych - mówi Aleksandra Prokopenko, rosyjska dziennikarka i analityczka przebywająca na emigracji.

Inną drogą - zdaniem Witalija Szewczenki - jest większa autokracja. "Putina mogłaby zastąpić inna postać i kontynuować jego politykę represji" - wskazano.

Rosja. Bogacze chcą systemu oligarchii rodem z lat 90.

Aleksandra Prokopenko uważa jednak, że "nie byłaby to kolejna dyktatura silnej ręki" - a przynajmniej nie od razu. - Początkowo następca Putina byłby słabszy od niego i dysponowałby mniejszymi zasobami - dodaje.

"A jest jeszcze trzecia opcja: magnaci odzyskają władzę, a Rosja powróci do systemu oligarchii rodem z lat 90. Dmitrij Niekrasow, były doradca Kremla i polityk opozycji, obecnie żyjący na wygnaniu, twierdzi, że w tym scenariuszu krajem rządziłaby garstka potężnych elitarnych klanów w sojuszu z interesami biznesowymi" - czytamy.

- (Oligarchowie - red.) chcieliby powrotu do czasów, kiedy ich słuchano, kiedy nie pozbawiano ich majątku i kiedy rozumieli zasady gry - mówi Prokopenko.

- Niektórzy już próbują zaprzyjaźnić się z odpowiednimi urzędnikami lub ministrami bezpieczeństwa - twierdzi Niekrasow. Podkreśla jednak, że podejmowanie dalszych kroków w tym kierunku jest obecnie "zbyt niebezpieczne".

Rosja. Tak miliarderzy nazywają Putina. "Ze szczyptą pogardy"

Prokopenko twierdzi, że nastąpiła już zmiana w sposobie, w jaki biznesmeni mówią o Putinie. Kiedyś nazywali go "Naczelnikiem", "Perwij" ("pierwszy") lub inicjałami "WW". Wszystkie te pseudonimy wyrażały szacunek wobec głowy państwa. Teraz - według relacji rosyjskiej dziennikarki - nazywają go "Dziadkiem". - Ze szczyptą pogardy - dodaje.

Jak podkreśla, niektórzy z rosyjskich miliarderów chcieliby kraju "z mniejszą ilością represji, większą otwartością wypowiedzi i zdrowszą konkurencją między partiami". Jednak obecnie "boją się tego dokonać z powodu dusznej atmosfery panującej w Rosji".

Rosja. Poruszenie po wywiadzie miliardera. "Zmiana"

BBC zwraca uwagę na niedawny wywiad Andrieja Melniczenki. To "światowy król nawozów" i ósmy najbogatszy człowiek w Rosji. Na początku roku - ku zdziwieniu obserwatorów - porozmawiał z dziennikarzami brytyjskiego "The Economist". Choć nie wezwał Putina wprost do odejścia, to argumentował za "zmianą, która położyłaby kres rządom jednego człowieka w Rosji".

Prokopenko uważa, że miliarder próbował tym samym wywołać publiczną dyskusję. - To był apel do bogatych ludzi, takich jak on, o rozpoczęcie rozmowy - mówi.

"W Rosji nic nie jest proste, a większość obserwatorów uważa, że wywiad prawdopodobnie odbył się za jakąś formą aprobaty - dorozumianej lub jawnej - ze strony Kremla. Nie wiemy, dlaczego władze zatwierdziły to nietypowe wezwanie do zmian; możliwe, że chciały pokazać, że w kraju wciąż istnieje pewien stopień pluralizmu" - twierdzi BBC.

Rosyjscy miliarderzy tracą cierpliwość. Wygrywa jednak strach

Browder, krytyk Putina, twierdzi, że chociaż wielu rosyjskich miliarderów jest niezadowolonych, mało prawdopodobne jest, aby spiskowali przeciwko Putinowi, póki ten żyje. - Rozumieją, że gdyby zrobili cokolwiek, co mogłoby zagrozić Putinowi, on by ich zabił. A Putin to bardzo paranoiczny człowiek - dodaje.

"Najbogatsi ludzie w Rosji potrafili kiedyś pociągać za sznurki na najwyższych szczeblach władzy. Gdy Putin odejdzie, nie ma wątpliwości, że spróbują odzyskać dawne wpływy. Pytanie brzmi: czy resztki obecnego reżimu im na to pozwolą?" - pyta BBC.



