O decyzji rządu w Erywaniu poinformowała, jako pierwsza, rosyjska agencja TASS. Jak przekazano, do rosyjskich władz przesłane zostało oficjalne pismo stwierdzające wygaśnięcie umowy zawartej w 1992 roku .

- Armenia wysłała do Federacji Rosyjskiej oficjalne pismo z jasnym stanowiskiem. Poinformowaliśmy, że armeńskie oddziały graniczne powinny służyć na lotnisku Zvartnots - przekazał Armen Grigorian.

Armenia zrywa umowę z Rosją. Ostry komentarz z rosyjskiej Dumy

Do sprawy wydalenia rosyjskich funkcjonariuszy straży granicznej odniósł się poseł Aleksiej Żurawlew. Zdaniem wiceprzewodniczącego Komitetu Obrony Dumy Państwowej, władze w Erywaniu mogą chcieć przeprowadzić "prowokację na dużą skalę.

- Erywań argumentuje za kolejnym antyrosyjskim faktem, że wojska rosyjskie nie będą chronić granic Armenii, ale samo to sformułowanie zawiera kłamstwo. Rosyjska straż graniczna nie ma niczego pilnować, jedynie monitorować, czy na wjeździe do kraju nie dochodzi do żadnych incydentów - stwierdził.