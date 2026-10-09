Putin świętował urodziny. Zaprosił "starego przyjaciela" z Niemiec

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Władimir Putin świętował swoje urodziny w towarzystwie byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Ich wspólne zdjęcie udostępniła w czwartek służba prasowa Kremla. Jak podano, gdy rosyjski przywódca dowiedział się, że Schröder przebywa w Moskwie, "zaprosił starego przyjaciela do swojego domu".

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Gerhard Schröder i Władimir Putin ściskają sobie dłonie przy kominku w eleganckim wnętrzu
Gerhard Schröder spotkał się z Władimirem Putinem w jego 74. urodzinykremlin.ru/Telegrammateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Władimir Putin świętował swoje 74. urodziny w towarzystwie byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera.
  • Putin zaprosił Schrödera do swojego domu po tym, jak dowiedział się o jego pobycie w Moskwie związanym ze sprawami firmy Globus.
  • Gerhard Schröder dołączył wcześniej do rady nadzorczej rosyjskiej spółki Hyperglobus i jest krytykowany za bliskie relacje z Putinem oraz brak dystansu wobec Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie.
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Władimir Putin w środę świętował swoje 74. urodziny. W tym dniu w Rosji przebywał także były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który odwiedził jeden ze sklepów niemieckiej sieci Globus Moskwie. Wcześniej były kanclerz został członkiem rady nadzorczej spółki.

Władimir Putin spotkał się z Gerhardem Schröderem. "Stary przyjaciel"

"Władimir Putin dowiedział się wczoraj rano (w środę - red.) z doniesień medialnych, że Gerhard Schröder przebywa w Moskwie w sprawie firmy Globus" - przekazała służba prasowa Kremla.

"Prezydent zaprosił swojego starego przyjaciela do swojego domu. Gerhard Schröder towarzyszył Władimirowi Putinowi, gdy głowa państwa świętowała wczoraj swoje urodziny" - czytamy w komunikacie.

Wspólne zdjęcie Putina i Schrödera służba prasowa Kremla udostępniła na Telegramie.

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Schröder pojawił się w środę w Moskwie w związku ze spotkaniem kierownictwa i pracowników sieci hipermarketów Globus.

Wcześniej były kanclerz Niemiec dołączył do rady nadzorczej spółki Hyperglobus. To rosyjska spółka, którą z niemiecką siecią Globus łączą wspólni udziałowcy i marka. Firma zarządza niemieckimi sklepami w Rosji. Obecnie utrzymuje się z własnych środków.

Sieć Globus - według serwisu The Insider - jesienią 2022 roku znalazła się wśród firm, które angażowały się w pomoc dla zmobilizowanych w obwodzie jarosławskim. W tamtym czasie Globus należał jeszcze do niemieckiej grupy - podaje The Insider. Według serwisu wydzielenie rosyjskiej części nastąpiło z końcem 2024 roku. Od 1 stycznia 2025 roku rosyjskie sklepy stały się prawnie i operacyjnie niezależne od niemieckiej grupy.

Gerhard Schröder był kanclerzem Niemiec w latach 1998-2005 oraz przewodniczącym SPD w latach 1999-2004. Jest krytykowany za przyjazne stosunki z Moskwą i bliskie relacje z Władimirem Putinem. Po wybuchu pełnoskalowej wojny z Ukrainą w 2022 roku nie zdystansował się od Rosji.

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