W skrócie Władimir Putin świętował 73. urodziny na oficjalnej kolacji z rosyjskimi generałami, gdzie uwagę przykuł fakt, że tylko on miał podany posiłek.

Szczegóły zastawy stołowej wzbudziły spekulacje internautów, sugerując specjalne względy dla Putina ze względu na hierarchię lub obawy przed otruciem.

Tego samego dnia w Jakucji ogłoszono trzydniową żałobę po śmierci rosyjskich żołnierzy w Ukrainie, co część mediów powiązała z datą urodzin prezydenta.

Na opublikowanym w sieci filmie widać, jak Władimir Putin siedzi przy długim stole w otoczeniu rosyjskich wojskowych.

W pomieszczeniu panuje oficjalna, wręcz sztywna atmosfera. Nagranie szybko stało się przedmiotem analizy komentatorów, którzy zwrócili uwagę na detale zastawy stołowej.

Tylko przed prezydentem Rosji znajdował się już podany posiłek. Pozostali uczestnicy mieli wciąż złożone serwetki leżące na talerzach, co sugeruje, że jedzenie dla nich nie zostało jeszcze podane.

Nagranie z urodzin Władimira Putina. Uwagę przykuł jego talerz

Dodatkowo zauważono brak jakichkolwiek napojów na stole - nie było ani wina, ani szampana, ani nawet wody. Wszystkie napoje ustawiono na stolikach przy ścianie, poza głównym miejscem spotkania.

Internauci zaproponowali kilka możliwych wyjaśnień tej sytuacji. Według jednej z teorii taki układ wynika z rosyjskiej hierarchii - jako głowa państwa Putin otrzymał posiłek jako pierwszy, co ma podkreślać jego nadrzędną pozycję.

Pojawiły się również sugestie, że potrawa została podana wcześniej specjalnie dla prezydenta, ponieważ jego jedzenie jest przygotowywane i sprawdzane oddzielnie, ze względu na jego dobrze znany lęk przed otruciem.

Władimir Putin świętował urodziny. Relacje rosyjskich mediów

Rosyjskie media państwowe podawały, że prezydent spędził swoje urodziny, wykonując obowiązki służbowe. Uczestniczył w obradach Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz odbył rozmowy telefoniczne z przywódcami innych państw.

Nie informowano o prywatnych przyjęciach ani większych obchodach. W przeciwieństwie do wcześniejszych lat tegoroczne świętowanie miało raczej skromny charakter.

Uwagę zwrócił także inny zbieg wydarzeń tego dnia. W mieście Pokrowsk w Jakucji lokalne władze ogłosiły trzydniową żałobę po rosyjskich żołnierzach poległych w Ukrainie. Decyzję podjęto 7 października - w dniu urodzin Putina.

Według doniesień medialnych żałobę ogłoszono tuż po przylocie samolotu z trumnami rosyjskich żołnierzy. Przewodniczący lokalnego parlamentu Konstantinow nie ujawnił dokładnej liczby ciał.

Rosyjskie media propagandowe szybko zareagowały, krytykując decyzję mera Pokrowska. "Dlaczego dziś, 7 października 2025 r., ogłaszana jest trzydniowa żałoba? Co to jest? Zwykły zbieg okoliczności, konsekwencja braku doświadczenia nowego mera Pokrowska i jego ekipy, czy twarda akcja polityczna?" - pytała jedna z redakcji na Telegramie, sugerując, że może to być celowy "polityczny gest" w dniu święta Putina.

