Putin: Rosja nie będzie przestrzegać zasad narzuconych przez Zachód

- Nasi partnerzy, albo raczej, byli partnerzy w niektórych krajach maniakalnie niszczą ramy prawne i kanały dialogu, próbując narzucić wszystkim swoje poglądy i tak zwane zasady - powiedział Putin, cytowany przez agencję TASS.

Putin: Rosja nie godzi się na samoizolację

W ocenie rosyjskiego dyktatora, "nikt nie zna tych zasad". - Kto napisał te zasady? U siebie gdzieś tam pod kocem piszą i coś robią. Nie będziemy im włazić pod koc. Nie będziemy przestrzegać ich zasad - zapowiedział.

Putin zwrócił uwagę, że obecnie duże znaczenie ma "dyplomacja parlamentarna". Ocenił również, że mimo "wysiłków nieprzyjaznych krajów" intensywność kontaktów międzynarodowych wcale nie maleje, a rośnie. Jak dodał, Rosja "nie godzi się na samoizolację". Putin zapowiedział także wzmocnienie partnerstwa "z przyjaznymi krajami w Eurazji, Afryce i Ameryce Łacińskiej".

Rosja. Priorytetem "integracja" ukraińskich terenów

Podczas przemówienia Putin zwrócił uwagę, że jednym z priorytetów dla parlamentarzystów ma być "zapewnienie pełnej integracji dla czterech regionów, które weszły w skład Rosji 30 września 2022 roku". Rosyjski dyktator mówił o ukraińskich obwodach: ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim. W ubiegłym roku na tych terenach przeprowadzono pseudoreferenda, po których Rosja anektowała ukraińskie tereny.

- Ważne jest, by uważnie i systematycznie prowadzić prace, by ludzie czuli przynależność do jednej gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej sfery naszego kraju - zaznaczył.

- To są nasze historyczne ziemie i ludzie, którzy są dla nas bliscy. Wielu z Was tam było. Czym one różnią się od innych części i innych części naszego narodu? Niczym. To jest część naszego narodu. I musimy zrobić wszystko, aby bronić i chronić ich jednoznacznego wyboru - powrotu do Rosji - dodał, powielając propagandę o potrzebie ochrony Ukraińców z okupowanych przez Rosję terenów.

W piątek ukraińskie media powiadomiły, że Putin podpisał dekret, zgodnie z którym zezwala na deportację z terenów okupowanych osób bez rosyjskiego paszportu, które zostaną uznane za "zagrożenie dla bezpieczeństwa.