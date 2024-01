Władimir Putin wraz z Alaksandrem Łukaszenką rozmawiali w niedzielę za pośrednictwem łącza wideo z rosyjskimi naukowcami ze stacji polarnej Wostok - całorocznej stacji polarnej należącej do Rosji , która znajduje się na Antarktydzie.

Spotkanie Łukaszenki i Putina. "Jesteśmy braćmi"

Łukaszenka, cytowany przez białoruską państwową agencję prasową Belta, przekazał w rozmowie: - Chłopaki wykonują bardzo dobrą robotę. Ja również przyłączam się do słów prezydenta (Rosji - red.) i pragnę wszystkim pogratulować otwarcia nowego kompleksu zimowego na stacji "Wostok". Zainwestowano ogromne pieniądze, miliardy rubli, aby stworzyć tak wygodne i przytulne piękno, w którym nasi chłopcy będą mogli pracować - mówił.

Samozwańczy przywódca Białorusi zwracał też uwagę na to, że Antarktyda jest dziś najsłabiej poznanym kontynentem na świecie, dodając, że to Rosja jest obecnie liderem w jej badaniu i "nikt nie może się z tym równać". - Mieliśmy wspaniały kraj - Związek Radziecki. Pracowaliśmy razem. Ale jeśli ktoś miał nadzieję, że to wszystko zginie, okazuje się, że tak się nie stało, nie zginęło, ale osiągnęło wyższy poziom - obwieścił również Łukaszenka, którego wypowiedź przytacza Belta.