W skrócie Nagranie z Kirgistanu pokazuje Dimitrija Pieskowa z zamkniętymi oczami podczas wystąpienia Władimira Putina.

W wydarzeniu brał udział rzecznik Kremla, który siedział dwa rzędy za prezydentem Rosji i wyglądał, jakby spał.

W przeszłości zdarzały się podobne sytuacje z udziałem Pieskowa i Dmitrija Miedwiediewa podczas przemówień Putina.

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Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym uchwycono rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa. Ten, w momencie gdy przemawiał Władimir Putin, wygląda, jakby spał.

Z podpisu, jakim opatrzono kilkusekundowy film wynika, że miało to miejsce w Kirgistanie. W Biszkeku, stolicy tego kraju, trwa właśnie szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). Do utworzonej w 2001 roku grupy należy m.in. Federacja Rosyjska.

Pieskow zasnął podczas przemówienia Putina? Nagranie krąży po sieci

Nagranie udostępnione w sieci przez Nextę trwa zaledwie siedem sekund. Widać i słychać na nim mówiącego Władimira Putina. Dwa rzędy za rosyjskim przywódcą można dostrzec Dmitrija Pieskowa.

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Rzecznik Kremla siedzi w fotelu, ma złożone dłonie a na dodatek ma zamknięte oczy. Nexta dołączyła do filmu opis, który brzmi: "'I ty też, Brutusie?' Pieskow zasnął podczas przemówienia Putina".

Dalej dodano m.in., że "przynajmniej teraz wiadomo, dlaczego Pieskow nigdy niczego nie wie".

Nie tylko Pieskow. Miedwiediew przysnął podczas orędzia Putina

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina zasypia podczas jego przemówienia. Podobny incydent z udziałem Dmitrija Pieskowa miał miejsce w czerwcu zeszłego roku.

Jak czytamy, miało to miejsce podczas Euroazjatyckiego Forum Ekonomicznego, które wtedy odbywało się w Mińsku na Białorusi. Na fragmencie nagrania z tego wydarzenia również widać, jak rzecznik Kremla, siedząc na widowni pośród pozostałych zebranych, ma zamknięte oczy i wygląda, jakby spał.

Okazuje się, że nie tylko Pieskowowi zdarzyło się przysnąć podczas przemówienia Putina. W internecie można natknąć się także na zdjęcia byłego rosyjskiego przywódcy Dmitrija Miedwiediewa, który także wygląda, jakby miał drzemkę podczas orędzia o stanie państwa. Komentatorzy zwracali uwagę, że podobnie było w 2016 roku.



