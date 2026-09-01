Putin przemawia, a Pieskow śpi. Nagranie krąży po sieci

Dwa rzędy za Władimirem Putinem, ze złożonymi rękoma i...zamkniętymi oczami - takiego Dmitrija Pieskowa uchwycono na nagraniu ze spotkania w Kirgistanie. Wydaje się, że rzecznik Kremla zasnął, kiedy przemawiał rosyjski przywódca. W przeszłości dochodziło do podobnych incydentów.

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Dmitrij Pieskow w garniturze i bordowym krawacie, obok wstawka z relacji przemówienia Putina w Biszkeku.
Dmitrij Pieskow zasnął podczas przemówienia Władimira Putina? Nagranie krąży w sieciAnadolu / Contributor / Getty Images ; x.com/nexta_tvmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Nagranie z Kirgistanu pokazuje Dimitrija Pieskowa z zamkniętymi oczami podczas wystąpienia Władimira Putina.
  • W wydarzeniu brał udział rzecznik Kremla, który siedział dwa rzędy za prezydentem Rosji i wyglądał, jakby spał.
  • W przeszłości zdarzały się podobne sytuacje z udziałem Pieskowa i Dmitrija Miedwiediewa podczas przemówień Putina.
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Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym uchwycono rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa. Ten, w momencie gdy przemawiał Władimir Putin, wygląda, jakby spał.

Z podpisu, jakim opatrzono kilkusekundowy film wynika, że miało to miejsce w Kirgistanie. W Biszkeku, stolicy tego kraju, trwa właśnie szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). Do utworzonej w 2001 roku grupy należy m.in. Federacja Rosyjska.

Pieskow zasnął podczas przemówienia Putina? Nagranie krąży po sieci

Nagranie udostępnione w sieci przez Nextę trwa zaledwie siedem sekund. Widać i słychać na nim mówiącego Władimira Putina. Dwa rzędy za rosyjskim przywódcą można dostrzec Dmitrija Pieskowa. 

Rzecznik Kremla siedzi w fotelu, ma złożone dłonie a na dodatek ma zamknięte oczy. Nexta dołączyła do filmu opis, który brzmi: "'I ty też, Brutusie?' Pieskow zasnął podczas przemówienia Putina".

Dalej dodano m.in., że "przynajmniej teraz wiadomo, dlaczego Pieskow nigdy niczego nie wie".

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Nie tylko Pieskow. Miedwiediew przysnął podczas orędzia Putina

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina zasypia podczas jego przemówienia. Podobny incydent z udziałem Dmitrija Pieskowa miał miejsce w czerwcu zeszłego roku.

Jak czytamy, miało to miejsce podczas Euroazjatyckiego Forum Ekonomicznego, które wtedy odbywało się w Mińsku na Białorusi. Na fragmencie nagrania z tego wydarzenia również widać, jak rzecznik Kremla, siedząc na widowni pośród pozostałych zebranych, ma zamknięte oczy i wygląda, jakby spał.

Okazuje się, że nie tylko Pieskowowi zdarzyło się przysnąć podczas przemówienia Putina. W internecie można natknąć się także na zdjęcia byłego rosyjskiego przywódcy Dmitrija Miedwiediewa, który także wygląda, jakby miał drzemkę podczas orędzia o stanie państwa. Komentatorzy zwracali uwagę, że podobnie było w 2016 roku.

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