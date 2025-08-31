Putin powitany na czerwonym dywanie. "Stosunki najlepsze w historii"

Władimir Putin przybył do Tiencinu w północno-wschodnich Chinach, gdzie odbędzie się dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). Rosyjski przywódca został powitany na czerwonym dywanie.

Władimir Putin
Władimir PutinHAO YUANAFP

O przybyciu Putina, który został powitany na czerwonym dywanie, poinformowały rosyjskie i chińskie media.

Cytowana przez agencję Reutera chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV oceniła, że stosunki między Chinami a Rosją są "najlepsze w historii".

Oficjalna delegacja z udziałem wysokich rangą polityków przechodzi po czerwonym dywanie, w tle widoczni żołnierze w mundurach na tle samolotu rządowego.
Władimir Putin przywitany na czerwonym dywanie w ChinachGUO XULEIAFP

Władimir Putin w Chinach. Szczyt z przedstawicielami ponad 20 krajów

Reuters przypomniał, że przed wizytą Putin ostro skrytykował zachodnie sankcje w wywiadzie dla chińskiej agencji informacyjnej Xinhua twierdząc, że Moskwa i Pekin wspólnie sprzeciwiają się "dyskryminacyjnym" sankcjom w handlu światowym.

W dwudniowym szczycie SzOW wezmą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

    Założona w 2001 r. w Szanghaju przezChiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan, SzOW wyewoluowała z "Szóstki Szanghajskiej" do organizacji transregionalnej.

    Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, a także dwa państwa z statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu.

    Wizyta Putina w Chinach potrwa do środy.

