Putin podzieli los Maduro? Trump odpowiada na żart, "nie będzie konieczne"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Donald Trump stwierdził, że aresztowanie Władimira Putina "nie będzie konieczne". Jednocześnie amerykański przywódca dodał, że "jest zawiedziony" swoim rosyjskim odpowiednikiem. Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski żartował - nawiązując do akcji USA w Wenezueli, gdzie pojmano Nicolasa Maduro - że Waszyngton "wie co robić".

Mężczyzna w garniturze stojący przy mównicy, w tle widoczne flagi Stanów Zjednoczonych i Rosji.
Donald Trump zapytany o ewentualne pojmanie Władimira Putina: Nie będzie konieczneANDREW HARNIK/ StaffGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump odniósł się do żartu prezydenta Ukrainy o ewentualnym aresztowaniu Władimira Putina i stwierdził, że nie będzie to konieczne.
  • Amerykański prezydent wyraził rozczarowanie postawą Putina oraz skrytykował Joe Bidena za wsparcie dla Ukrainy bez żądania rekompensaty.
  • Trump podczas spotkania w Białym Domu zagroził Iranowi atakiem, jeśli reżim zacznie zabijać protestujących, wskazując na poważne problemy wewnętrzne kraju.
Donald Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza telewizji Fox News, który wspominał żart prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego po operacji pojmania Nicolasa Maduro w Wenezueli.

Zapytano Trumpa, czy zamierza aresztować Putina. "Jestem nim zawiedziony"

Zełenski powiedział wtedy, że "jeśli można tak zrobić z dyktatorami, to Stany Zjednoczone wiedzą, co zrobić teraz". Pytany o to, czy zamierza pojmać Władimira Putina, Trump odparł, że "to nie będzie konieczne".

- Zawsze miałem z nim dobre relacje, choć jestem nim zawiedziony - dodał, mówiąc podczas spotkania z szefami firm z branży naftowej w Białym Domu.

    Prezydent USA wyjaśnił po raz kolejny, że myślał, że zakończenie wojny w Ukrainie będzie łatwiejsze. Krytykował jednocześnie swojego poprzednika Joe Bidena za to, że wspierał Ukrainę nie żądając rekompensaty, oceniając, że była to "zła rzecz".

    Protesty w Iranie. Trump ponownie grozi atakiem

    Podczas tego samego spotkania prezydent USA odnosił się też do protestów w Iranie i możliwego obalenia jego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia. Podkreślił, że Iran jest "w wielkich tarapatach".

    - Ludzie przejmują miasta. To coś, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka tygodni temu. Bardzo uważnie obserwujemy sytuację - zaznaczył.

    Trump ponowił przy tym swoją groźbę wobec reżimu w Teheranie, że jeśli zacznie zabijać demonstrantów, Stany Zjednoczone przeprowadzą mocne uderzenie na Iran.

    Mimo tych gróźb, już w poprzednich dniach pojawiły się doniesienia o ofiarach śmiertelnych wśród demonstrantów. Według telewizji BBC, w ciągu trwających od niemal dwóch tygodni protestów zginęło co najmniej 20 osób.

