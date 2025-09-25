W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb pozytywnie ocenił oświadczenie Donalda Trumpa o możliwości odzyskania przez Ukrainę terytoriów okupowanych przez Rosję.

Stubb uznaje wypowiedź Trumpa za silny sygnał dla Putina oraz zachętę do negocjacji i zakończenia wojny.

Podczas sesji ONZ prezydent Finlandii rozmawiał na temat tej deklaracji zarówno z Trumpem, jak i prezydentem Ukrainy Zełenskim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według niego, oświadczenie prezydenta USA nie pozostawia pola do interpretacji i oznacza jedno: "czas zakończyć tę wojnę".

Przesłanie Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy i wojny z Rosją nie wskazuje, aby przywódca USA miałby wycofać się z procesu pokojowego, ale przeciwnie, jest bardzo w to zaangażowany.

Putin pod presją po słowach Trumpa o Ukrainie. "Mocny sygnał"

Putin - kontynuował Stubb - po szczycie na Alasce nie doprowadził do uspokojenia sytuacji, aby móc rozmawiać o rozwiązaniu pokojowym, ale stało się dokładnie odwrotnie.

Prezydent Stubb przyznał, że o oświadczeniu Trumpa na temat możliwości odzyskania przez Ukraińców okupowanych przez Rosjan ziem, rozmawiał już z nim samym, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Dodał również, że przesłanie prezydenta Trumpa, będące "mocnym sygnałem" dla Moskwy, "prawdopodobnie zostało przeanalizowane i przeczytane z uwagą".

Wcześniej Donald Trump zakładał, że Ukraina będzie musiała oddać Rosji okupowane przez Moskwę terytoria.

- Mediacje pokojowe wymagają ogromnej cierpliwości, a zdolności negocjacyjnych Trumpa nie należy bagatelizować - podkreślił Stubb, który jest w gronie europejskich liderów zaangażowanych we wspieranie Ukrainy i promowanie pokoju, a także postrzegany jest jako polityk mający doskonałe relacje z prezydentem Trumpem.

Igrzyska Olimpijskie w Polsce? Minister Sportu w ''Graffiti'': Efekt Euro 2012 był i jest widoczny. Jak rozwinęła się Warszawa, Poznań czy Gdańsk Polsat News Polsat News