Putin ostrzega Finlandię i Szwecję. Może dojść do napięć

Putin, cytowany przez rosyjskie agencje informacyjne, mówił, że w związku z przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO może dojść do napięć.

Stwierdził, że Rosja odpowie w adekwatny sposób, jeśli na terenie tych krajów pojawi się infrastruktura NATO.

Finlandia i Szwecja w NATO. Jest zgoda Turcji

We wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto poinformował, że Turcja - kraj, który wyrażał do tej poru sprzeciw wobec dołączenia Finlandii i Szwecji do Sojuszu - zgodziła się poprzeć członkostwo tych dwóch państw. Aby Sojusz mógł rozszerzyć się o kolejne kraje, konieczna jest ratyfikacja takiej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie NATO.

W Polsce odbywa się to poprzez uchwalenie specjalnej ustawy ratyfikującej protokół przyjęcia danego kraju. Ostatnim krajem, który dołączył do NATO, była Macedonia Północna w 2020 roku.