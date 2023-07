38 z 54 krajów Afryki nie wysłało swoich przywódców na szczyt z udziałem prezydenta Władimira Putina , który odbędzie się w dniach 27-28 lipca w Petersburgu - informuje niezależny "The Moscow Times".

- Tylko 17 państw będzie reprezentowanych na szczeblu głowy państwa - informował we wtorek doradca prezydenta Jurij Uszakow . Kolejne 10 krajów afrykańskich wysłało na wydarzenie w Petersburgu premierów, a prawie połowa zaproszonych - delegacje niższego szczebla: 17 z nich będzie reprezentowanych przez wicepremierów i ministrów, a pięć - przez ambasadorów. Udziału w szczycie całkowicie odmówiło pięć państw.

Szczyt w Petersburgu. Większość przywódców odmówiła udziału

- Zaproszenia zostały wysłane do głów wszystkich państw afrykańskich - powiedział Oleg Ozerow , urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji w rozmowie z propagandową agencją RIA Novosti.

Jak mówił, "w Moskwie współczują tym, którzy postanowili nie przyjechać" . - Nie będziemy się skarżyć, ponieważ po pierwsze mogą mieć inne zaplanowane wcześniej wydarzenia z udziałem głów państw. A po drugie, kto mógł, to mógł - stwierdził dyplomata.

Afryka "rozczarowana" Rosją i Putinem

Propozycje Putina - jak pisze "The Moscow Times" - nie zainteresowały afrykańskich przywódców . Ich liczba jest mniejsza niż na tym samym wydarzeniu w 2019 roku. Wówczas żaden z krajów nie odmówił zaproszenia, a 45 wysłało delegacje z prezydentami i premierami na czele. W tym roku do Petersburga przybyło jedynie 27 takich delegacji.

Jak podaje serwis Fortune, rozczarowanie afrykańskich urzędników nie dziwi. Cztery lata temu na szczycie Putin obiecał im dwukrotny wzrost obrotów handlowych do kwoty 40 mld dolarów. Nie dość że te nie wzrosły, to spadły - do 18 mld dolarów.