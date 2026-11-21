W skrócie Władimir Putin udzielił wywiadu Emirowi Kusturicy na potrzeby filmu dokumentalnego, w którym wspomniał, że został ochrzczony przez ojca patriarchy Cyryla.

Prezydent Rosji określił historię swojego chrztu jako cud i zaznaczył, że syn robotnika został prezydentem, podczas gdy syn duchownego objął patriarchat.

Reżyser Emir Kusturica, znany z poparcia dla działań Rosji, w rozmowie z Putinem komplementował jego energię oraz wrażliwą duszę w zarządzaniu państwem.

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Podczas wywiadu udzielonego na potrzeby filmu dokumentalnego z okazji 80. urodzin patriarchy moskiewskiego Cyryla Władimir Putin stwierdził, że być może "rozgrywa się przed nim jakiś cud". W ten sposób odniósł się do chrztu, jakiego udzielił mu ojciec patriarchy Cyryla.

Prezydent Rosji opowiedział historię łączącą go z rodziną patriarchy.

- To niesamowita historia: jego ojciec ochrzcił zwyczajne dziecko z rodziny robotniczej, w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Syn opuścił rodzinę w wieku 15 lat, rozpoczął samodzielne życie, został patriarchą Moskwy i całej Rusi. A ten chłopak z rodziny robotniczej, którego ochrzcił, został prezydentem Federacji Rosyjskiej" - powiedział, wspominając chrzest.

Według Putina może to być "cud". - Ale to prawdziwa historia. Nie jest zmyślona - zapewnił.

Znany reżyser chwali Putina. "Wrażliwa dusza"

Rozmowa jest fragmentem filmu dokumentalnego pt. "Nasz chrzest. Prymas", nakręconego z okazji 80. urodzin patriarchy Cyryla. Jego reżyserem jest znany serbski reżyser Emir Kusturica - dwukrotny laureat Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Filmowiec jest dużym zwolennikiem Władimira Putina i Rosji. W 2014 roku poparł aneksję Krymu, a w 2022 inwazję na Ukrainę. Sam Kusturica wypowiedział się na temat swojej rozmowy z prezydentem Rosji.

- Oczywiście prezydent ma mnóstwo pracy, więc musiałem czekać. Ale wywiad pozwolił mi zobaczyć jego energię i wrażliwą duszę, która z powodzeniem harmonizuje wszystko, co wydawało się niemożliwe do zharmonizowania - stwierdził cytowany przez agencję Tass.

W filmie na cześć patriarchy Cyryla oprócz Putina występują również m.in. gubernator Petersburga czy przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej z całego świata: z Rzymu, Londynu, Doniecka, Paryża, Bejrutu, Damaszku czy Jerozolimy.



