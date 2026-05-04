Putin ogłosił zawieszenie broni, Zełenski ripostuje. Nowy termin rozejmu
Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa - przekazał Reuters, powołując się na rosyjskie agencje. Rozejm będzie obowiązywać od 8 do 9 maja. Na ofertę Moskwy zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski, który zaproponował rozejm, ale w innym terminie. "Uważamy, że życie ludzkie jest o wiele cenniejsze niż jakiekolwiek 'obchody' rocznicowe" - napisał.
Przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił w poniedziałek dwudniowe zawieszenie broni w konflikcie z Ukrainą, aby uczcić rocznicę klęski nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej - poinformowały rosyjskie agencje, powołując się na Ministerstwo Obrony.
Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska "pójdzie za przykładem" Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu.
Resort zaznaczył jednak, że jeśli Ukraina spróbuje przerwać obchody Dnia Zwycięstwa, "nastąpi potężny odwetowy atak rakietowy w centrum Kijowa".
Rosja z ofertą rozejmu dla Ukrainy. Zełenski ripostuje i proponuje nowy termin
Do propozycji odniósł się Wołodymyr Zełenski, który na platformie X opublikował oświadczenie. Przekazał, że do tej pory Ukraina nie otrzymała "żadnego oficjalnego wniosku dotyczącego warunków zawieszenia działań wojennych".
"Uważamy, że życie ludzkie jest o wiele cenniejsze niż jakiekolwiek 'obchody' rocznicowe. W związku z tym ogłaszamy zawieszenie broni, które wejdzie w życie o północy w nocy z 5 na 6 maja" - ogłosił prezydent Ukrainy.
Zełenski podkreślił przy tym, że Ukraina będzie działać na zasadzie wzajemności. Ponadto ocenił, że "nadszedł czas, aby rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia wojny".
"Zwłaszcza że rosyjskie Ministerstwo Obrony uważa, iż nie może zorganizować parady w Moskwie bez dobrej woli Ukrainy" - dodał, nawiązując do przypadającego na 9 maja Dnia Zwycięstwa w Rosji.
Putin ogłasza rozejm. Decyzja zapadła po rozmowie z Trumpem
Władimir Putin propozycję rozejmu miał omawiać podczas środowej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA.
Donald Trump podkreślił, że to on zasugerował przywódcy Rosji "mały rozejm" w Ukrainie. - Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego - mówił republikanin do dziennikarzy podczas konferencji.
Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas "wielkanocnego rozejmu" rosyjscy wojskowi złamali warunki porozumienia 10 721 razy. Oskarżenia o naruszenia umowy padały również pod adresem Kijowa.
Zełenski o paradzie w Moskwie. "Drony mogą przelecieć nad paradą"
Wołodymyr Zełenski we wtorek rano ostrzegł, że Rosja nie może czuć się bezpieczna podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie.
Zasugerował, że ukraińskie drony są zdolne dolecieć nad paradę wojskową organizowaną 9 maja na Placu Czerwonym. Jednocześnie podkreślił, że Władimira Putina należy skłaniać do zakończenia wojny drogą dyplomatyczną.
- To lato będzie momentem, kiedy Putin zdecyduje, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przejść do działań dyplomatycznych. Powinniśmy popychać go w stronę dyplomacji - powiedział Zełenski podczas wystąpienia w Armenii.
Rosja widocznie obawia się ataku ze strony Ukrainy podczas obchodów, a skala ograniczeń jest naprawdę duża. Po raz pierwszy od 2007 roku w paradzie nie weźmie udziału pokazowa kolumna pojazdów wojskowych.