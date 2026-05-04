Putin ogłosił zawieszenie broni, Zełenski ripostuje. Nowy termin rozejmu

W skrócie Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni na Ukrainie z okazji Dnia Zwycięstwa, obowiązujące od 8 do 9 maja.

Wołodymyr Zełenski odpowiedział, proponując inne daty rozejmu i zaznaczył, że Ukraina będzie reagowała na zasadzie wzajemności.

Donald Trump twierdzi, że to on zasugerował Putinowi zawieszenie broni podczas rozmowy telefonicznej.

Przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił w poniedziałek dwudniowe zawieszenie broni w konflikcie z Ukrainą, aby uczcić rocznicę klęski nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej - poinformowały rosyjskie agencje, powołując się na Ministerstwo Obrony.

Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska "pójdzie za przykładem" Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu.

Resort zaznaczył jednak, że jeśli Ukraina spróbuje przerwać obchody Dnia Zwycięstwa, "nastąpi potężny odwetowy atak rakietowy w centrum Kijowa".

Rosja z ofertą rozejmu dla Ukrainy. Zełenski ripostuje i proponuje nowy termin

Do propozycji odniósł się Wołodymyr Zełenski, który na platformie X opublikował oświadczenie. Przekazał, że do tej pory Ukraina nie otrzymała "żadnego oficjalnego wniosku dotyczącego warunków zawieszenia działań wojennych".

"Uważamy, że życie ludzkie jest o wiele cenniejsze niż jakiekolwiek 'obchody' rocznicowe. W związku z tym ogłaszamy zawieszenie broni, które wejdzie w życie o północy w nocy z 5 na 6 maja" - ogłosił prezydent Ukrainy.

Zełenski podkreślił przy tym, że Ukraina będzie działać na zasadzie wzajemności. Ponadto ocenił, że "nadszedł czas, aby rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia wojny".

"Zwłaszcza że rosyjskie Ministerstwo Obrony uważa, iż nie może zorganizować parady w Moskwie bez dobrej woli Ukrainy" - dodał, nawiązując do przypadającego na 9 maja Dnia Zwycięstwa w Rosji.

Putin ogłasza rozejm. Decyzja zapadła po rozmowie z Trumpem

Władimir Putin propozycję rozejmu miał omawiać podczas środowej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA.

Donald Trump podkreślił, że to on zasugerował przywódcy Rosji "mały rozejm" w Ukrainie. - Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego - mówił republikanin do dziennikarzy podczas konferencji.

Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas "wielkanocnego rozejmu" rosyjscy wojskowi złamali warunki porozumienia 10 721 razy. Oskarżenia o naruszenia umowy padały również pod adresem Kijowa.

Zełenski o paradzie w Moskwie. "Drony mogą przelecieć nad paradą"

Wołodymyr Zełenski we wtorek rano ostrzegł, że Rosja nie może czuć się bezpieczna podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie.

Zasugerował, że ukraińskie drony są zdolne dolecieć nad paradę wojskową organizowaną 9 maja na Placu Czerwonym. Jednocześnie podkreślił, że Władimira Putina należy skłaniać do zakończenia wojny drogą dyplomatyczną.

- To lato będzie momentem, kiedy Putin zdecyduje, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przejść do działań dyplomatycznych. Powinniśmy popychać go w stronę dyplomacji - powiedział Zełenski podczas wystąpienia w Armenii.

Rosja widocznie obawia się ataku ze strony Ukrainy podczas obchodów, a skala ograniczeń jest naprawdę duża. Po raz pierwszy od 2007 roku w paradzie nie weźmie udziału pokazowa kolumna pojazdów wojskowych.

