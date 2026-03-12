Putin odznaczył ambasadora w Warszawie. "Szczególne zasługi"

Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Gieorgij Michno został odznaczony przez Władimira Putina Orderem Przyjaźni - podała RIA. Order przyznawany jest za "szczególne zasługi we wzmocnieniu pokoju, przyjaźni, współpracy i wzajemnego zrozumienia pomiędzy narodami". Michno objął rosyjską placówkę w Polsce niecałe dwa tygodnie temu.

Budynek ambasada Rosji w Polsce
Ambasador Rosji w Polsce Gieorgij Michno został odznaczony przez Władimira Putina Orderem PrzyjaźniWojciech OlkusnikEast News

  • Gieorgij Michno został odznaczony Orderem Przyjaźni przez Władimira Putina za wieloletnią służbę dyplomatyczną i realizację polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
  • Michno objął stanowisko ambasadora Rosji w Polsce 3 marca, wcześniej kierował departamentami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pracował przy ONZ oraz Radzie Europy.
  • Order Przyjaźni, przyznawany za zasługi we współpracy międzynarodowej, otrzymywali także Polacy, a niektórzy z odznaczonych zwrócili go po rosyjskiej napaści na Ukrainę.
Gieorgij Michno, rosyjski ambasador w Polsce, został odznaczony Orderem Przyjaźni. Zdecydował o tym czwartkowym dekretem Władimir Putin.

"Za wkład w realizację kierunku polityki zewnętrznej Federacji Rosyjskiej i wieloletnią sumienną służbę dyplomatyczną nagradzam Orderem Przyjaźni Gieorgija Wiktorowicza Michno - nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora Federacji w Polsce" - czytamy w prezydenckim dekrecie.

    Ambasador Rosji w Polsce z Orderem Przyjaźni. Gieorgij Michno uhonorowany przez Putina

    Gieorgij Michno zastąpił Siergieja Andriejewa na stanowisku rosyjskiego ambasadora w Warszawie 3 marca. Zarówno odznaczenie, jak i jego uzasadnienie mogą się więc odnosić do wcześniejszej kariery dyplomaty.

    Rosyjski ambasador przed objęciem polskiej placówki pełnił funkcję zastępcy szefa departamentu ds. nowych wyzwań i zagrożeń w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kierował także departamentem współpracy ogólnoeuropejskiej.

    Przed podjęciem pracy w głównej siedzibie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pełnił służbę dyplomatyczną przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Radzie Europy. Przed objęciem placówki w Polsce nie był ambasadorem czy chargé d'affaires.

      Order Przyjaźni za "umacnianie pokoju, przyjaźni, współpracy". Otrzymywali go także Polacy

      Order Przyjaźni został ustanowiony w 1994 r. przez prezydenta Borysa Jelcyna. Zastąpił on sowieckie odznaczenie Order Przyjaźni Narodów. Przyznawany jest Rosjanom i obywatelom innych państw za wkład we współpracę międzynarodową.

      "Za wybitne osiągnięcia w umacnianiu pokoju, przyjaźni, współpracy i wzajemnego zrozumienia między narodami; za owocną pracę na rzecz zbliżania i wzbogacania kultur narodów i ludów" - czytamy w statucie.

      Odznaczani Orderem Przyjaźni byli także Polacy. Order Przyjaźń otrzymał m.in. Andrzej Wajda, Krystian Lupa, dyplomaci i naukowcy. Czterech odznaczonych, m.in. był wicepremier Finlandii Eero Heinäluoma czy książę Michał z Kentu, zwrócili Order Przyjaźni po rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 r.

      Źródło: RIA

