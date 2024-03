Putin niespodziewanie wyszedł na scenę. "W końcu się udało"

Władimir Putin podczas wiecu w Moskwie podkreślił wagę wydarzeń. Według polityka " powrót " okupowanych czterech ukraińskich regionów do Rosji okazał się "znacznie poważniejszy i tragiczny" niż te przed dekadą. - Ale w końcu się udało. To wielkie wydarzenie w historii naszego kraju - powiedział Putin powtarzając fałszywą narrację o "Nowej Rosji".

Władimir Putin: Krym jak niezatapialny lotniskowiec

- To właśnie skłoniło nas do powiedzenia, że Krym powrócił do swojego rodzinnego portu - powiedział. Zgromadzony na Placu Czerwonym tłum odpowiedział okrzykami "Rosja, Rosja".