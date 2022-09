Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Putin w czwartek pożegnał Gorbaczowa w moskiewskim Centralnym Szpitalu Klinicznym, gdzie we wtorek zmarł prezydent ZSRR. Do szpitala Putin pojechał przed wylotem do Kaliningradu. Ma tam wziąć udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego.

Kreml przekazał, że Putin nie weźmie udziału w pogrzebie, ponieważ "nie pozwoli mu na to jego roboczy grafik" - pisze niezależny rosyjski portal Meduza. Pogrzeb - jak powiedział Pieskow - będzie miał "elementy" państwowej ceremonii i odbędzie się w sobotę.

Michaił Gorbaczow krytykował politykę Władimira Putina

Kiedy Gorbaczow odszedł z polityki, zaczął jawnie krytykować działania Putina, które prowadziły do całkowitego upadku demokracji w Rosji. W wywiadzie dla CNN z 2012 roku, po kolejnej już wygranej Putina w wyborach, Michaił Gorbaczow został zapytany o to, czy prezydent Rosji wprowadzi jakąkolwiek reformę w kraju.



- Już w trakcie wieczoru wyborczego mówiłem, że jeżeli prezydent Putin i jego otoczenie w przyszłości dalej będą próbować oszukiwać ludzi swoją polityką, to się nie uda. Nasilą się protesty, bo dla Rosji nie ma innego wyjścia z tego ślepego zaułka niż zwrot w stronę prawdziwej demokracji - mówił były przywódca ZSRR.