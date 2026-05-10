W skrócie Rosyjskie źródła podają, że konflikt w Ukrainie zmierza ku końcowi, ale ma się zakończyć wyłącznie na warunkach Rosji.

Putin wyraził gotowość do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim oraz udziału w negocjacjach pokojowych, jeżeli Ukraina przyjmie rosyjskie warunki.

Niemieckie media oraz rząd odrzuciły propozycję udziału byłego kanclerza Schroedera jako mediatora, uznając ją za niewiarygodną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył w sobotę, że konflikt zbrojny w Ukrainie powoli dobiega końca. Zadeklarował również chęć spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim po podpisaniu porozumień pokojowych.

Słowa rosyjskiego przywódcy sprostowała w niedzielę państwowa agencja informacyjna Rosji. Jak donosi RIA Novosti, zachodnie media źle zinterpretowały wypowiedź Putina i próbują zamaskować w ten sposób porażkę Ukrainy i jej sojuszników w Unii Europejskiej.

Putin mówił o końcu wojny. Rosyjskie media tłumaczą jego słowa

W sobotnim wystąpieniu Władimir Putin oświadczył, że jest gotów rozważyć udział w negocjacjach pokojowych z Europą, jeśli w roli mediatora wystąpi były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder.

Według propagandy RII Novosti, "elity globalistyczne nadal eskalują sytuację" między Moskwą a Kijowem. Jak ocenia agencja, tylko część europejskich polityków zdaje sobie sprawę z klęski Zachodu i pragnie nawiązać dialog z Moskwą.

Propagandowe rosyjskie medium przekonywało, że Putin nigdy nie odmówił negocjacji z Europejczykami. Z kolei spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim będzie możliwe tylko wtedy, gdy polityk zdecyduje się przyjąć rosyjskie warunki pokoju.

"Konflikt na Ukrainie niewątpliwie 'dobiega końca', ale zakończy się on wyłącznie na warunkach Rosji" - dodała agencja.

Putin widzi szansę na pokój z Ukrainą. Jego doradca uważa inaczej

Jeden z najbliższych współpracowników Putina Jurij Uszakow również pospieszył z wyjaśnieniem sobotnich słów przywódcy. Jego zdaniem konflikt zbrojny w Ukrainie wcale nie zmierza ku końcowi. Jak ocenił, dalsze postępy w negocjacjach będą zależne wyłącznie od postawy Ukraińców.

"Dopóki [Ukraina] nie podejmie tego kroku, możemy odbyć jeszcze kilka rund, dziesiątki rund [negocjacji], ale będziemy w tym samym miejscu, rozumiecie? O to właśnie chodzi" - mówił, cytowany przez agencję TASS.

Uszakow wyraził również przekonanie, że Kijów prędzej czy później dobrowolnie odda Moskwie obwód ługański i doniecki.

Putin chce negocjować z byłym kanclerzem Niemiec. Stanowcza reakcja rządu

Rosyjską propagandę kontrują niemieckie media. Według źródeł "Süddeutsche Zeitung" niemiecki rząd odrzucił sugestię Władimira Putina o udziale w negocjacjach pokojowych byłego kanclerza Gerharda Schroedera.

Jak donosi dziennik, Berlin uważa propozycję Kremla za mało wiarygodną i mającą na celu osłabić i podzielić państwa Zachodu.

Anonimowi rozmówcy gazety przekonują, że dla rządu pomysł ten jest "kolejną fikcyjną ofertą w ramach dobrze znanej rosyjskiej strategii hybrydowej". Propozycja Putina bynajmniej nie zwiastuje końca wojny, bo nie poszła za nią jakakolwiek zmiana w warunkach pokoju, ocenił dziennik.

Wybór byłego kanclerza na mediatora również ma być decyzją strategiczną - po wybuchu wojny w 2022 roku Schroeder nie potępił działań Kremla, a w ostatnich miesiącach opowiadał się za przywróceniem współpracy energetycznej z Federacją Rosyjską i apelował o ograniczenie europejskich sankcji.

Władimir Putin jest gotowy na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Podał warunek

W rozmowie z reporterami z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa Władimir Putin ocenił, że Moskwa i Kijów są blisko osiągnięcia porozumienia.

Polityk oświadczył, że jest gotów spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, jednak zrobi to wyłącznie wtedy, gdy negocjacje pokojowe zakończą się sukcesem.

Putin pominął wątek ewentualnej zmiany rosyjskich warunków pokoju. Stwierdził jednak, że mimo wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, które pełniły rolę mediatora w dotychczasowych negocjacjach, koniec wojny to sprawa wyłącznie Moskwy i Kijowa.

Źródło: RIA Novosti, Ukraińska Prawda, Unian, Europejska Prawda, Süddeutsche Zeitung

"Premier działa w interesie Niemiec". Spór o amerykańskich żołnierzy w Polsce Polsat News Polsat News